MOZ

Wriezen (MOZ) Ein Mann hat in Wriezen den neuen Lebensgefährten seiner ehemaligen Freundin mit einem Messer attackiert. Dieser konnte ausweichen. Der alkoholisierte Angreifer, der laut Polizei wohl auch unter Drogeneinfluss stand, ließ von weiteren Attacken ab, zerstörte aber einen Glastisch, bevor er mit Beleidigungen und Drohungen die Wohnung in der Steuerstraße. Polizisten stellten den 22-Jährigen in der Stadt und nahmen ihn in Gewahrsam. Dort blieb er, bis er ausgenüchtert war.