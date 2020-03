MOZ

Bad Freienwalde (MOZ) Es ist kaum zu glauben und dennoch nicht verwunderlich: Die Corona-Krise lockt offensichtlich auch Betrüger mit neuen Tricks an. So warnt etwa die Opferschutzorganisation "Weißer Ring" vor dem bekannten Enkeltrick in neuem Gewand. Angeblich mit dem Coronavirus infizierte Enkel, die im Krankenhaus liegen, rufen bei älteren Menschen an, bitten um Geld und schicken zur Abholung einen Kurier vorbei.

Eine andere Masche ist offenbar, dass sich Betrüger als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes ausgeben und sich unter dem Vorwand, die Wohnung desinfizieren zu müssen, Zutritt verschaffen wollen. So die Information des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Ganz ähnlich gelagert ist die dritte Masche. Dabei geben sich Personen als Mitarbeiter der Feuerwehr aus, die überprüfen wollen, ob die, seit Januar vorgeschriebenen Rauchmelder, auch tatsächlich in den Wohnungen und Häusern angebracht sind. "Das gehört überhaupt nicht zu unseren Aufgaben", warnt Bad Freienwaldes Stadtbrandmeister René Erdmann davor, diese Personen in die Wohnung zu lassen.