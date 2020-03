Oliver Schwers

Schwedt (MOZ) Ein hartes Durchgreifen hat Uckermark-Landrätin Karina Dörk angekündigt, sollte es im Landkreis zu sogenannten Corona-Partys kommen. Im Internet habe es entgegen aller Anweisungen aktuell verschiedene Verabredungen und Einladungen zu Feiern und Veranstaltungen gegeben. Eine solche Grillparty war beispielsweise am Sonnabend in einem Club in Schwedt angekündigt worden. Die Landrätin will die Veranstalter zur Verantwortung ziehen. "Es geht um Leben und Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger. Das sollte mittlerweile bei jedem angekommen sein", heißt es dazu in einer am Wochenende veröffentlichten Erklärung. "Wenn wir weitere Einschnitte vermeiden wollen, müssen alle schnellstens handeln und sich an die empfohlenen und verordneten Maßgaben halten", so die Landrätin.

Vor dem Hintergrund der seit Ende der vergangenen Woche ergangenen Allgemeinverfügungen und Rechtsverordnungen appelliert Karina Dörk "an die Vernunft und die guten alten Tugenden der Uckermärker", wie Gemeinschaftsgefühl und Solidarität. "Natürlich greifen die beschlossenen Maßnahmen drastisch in unser aller Leben ein, aber sie dienen einzig und allein dem Ziel, die Ausbreitung des Virus einzudämmen und Risikogruppen, vor allem ältere und kranke Menschen, zu schützen."

Hamsterkäufe unnötig

Die Bundesrepublik Deutschland verfüge über ein gut funktionierendes Gesundheitssystem und eine gut ausgebaute wirtschaftliche Infrastruktur. Panik und da-­raus resultierende Hamsterkäufe würden dieses System aber an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit bringen.

Auch der Schwedter Bürgermeister Jürgen Polzehl appelliert eindringlich, bis auf Weiteres keine öffentlichen und privaten Veranstaltungen zu organisieren oder durchzuführen. Überall dort, wo Personengruppen zusammenkommen, sei die Gefahr der Verbreitung des Coronavirus gegeben. "Jeder trägt eine soziale Verantwortung dafür, dass sich dieser Virus nicht weiterverbreitet. Vier Corona-Fälle in Schwedt sind genug."

Ähnlich reagiert der Angermünder Bürgermeister Frederik Bewer: "Auf die für uns Menschen bedeutungsvollen alltäglichen Zuneigungen wie Umarmungen, Begrüßungen oder einfach nur Nähe, müssen wir schweren Herzens verzichten. Das ist von großer Bedeutung und in diesen Zeiten unverzichtbar." Mindestabstände beim Einkaufen sollten eingehalten werden.