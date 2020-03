Kirchengeschichte in der DDR

Neutrebbin (MOZ) Elf Wochen lang hat sich Neutrebbins Pfarrer Arno Leye mit der Neutrebbiner Kirchengeschichte befasst. Mit Hilfe des Historikers Reinhard Schmook, den er als Mentor gewinnen konnte, nutzte er eine Studienzeit, um mit den Menschen im Dorf Gespräche zu führen und in Archiven Unterlagen zu sichten. Allein die Kirchengemeinde hat über 25 laufende Meter Akten im Archiv, der Landkreis ein Vielfaches davon. Kürzlich hat er die Ergebnisse im Gemeindezentrum vorgestellt Das Interesse war sehr groß.

Seine Studien konzentrierte Leye auf den Zeitraum von 1950 bis 1980. Im Mittelpunkt standen Gottesdienste, Konfirmandenunterricht und Gemeindeleitung. Er führte Gespräche vor Ort, besuchte frühere Pfarrer in Berlin und Potsdam. Parallel begann er, im Seelower Kreisarchiv zu arbeiten. "Eine unglaubliche Fülle von Akten ist dort erhalten. Die versunkene Geschichte der DDR ist ganz real nachzulesen. In diesen Akten wird nichts beschönigt, sie waren ja für den internen Verkehr gedacht", berichtet er. "Es gibt keine schönen oder angenehmen Texte, wenn es um Kirchengemeinden geht. Gottesdienste, Rüstzeiten, Kirchenälteste und Pfarrer – alles wurde überwacht, notiert, ausgewertet. Natürlich auch deren Ehefrauen und Kinder. Mit großer Härte wird formuliert: zurückdrängen, unterbinden, liquidieren. Ich habe zwei Wochen dort gelesen, tauchte ein in diese Sprach- und Denkwelt. Man kennt die Ortsnamen und Personen – und zugleich sind es verstörende Berichte aus einem scheinbar fremden Land." Als Gegenprogramm bezeichnete er die Gespräche mit den Zeitzeugen.

Es waren die Dienstzeiten der Pfarrer Johannes Schmudde (1929 bis 1952), Herbert Kroel (1952 bis 1962) und Friedrich Hanke (1963 bis 1991). Arno Leye beschrieb die Situation in den letzten Dienstjahren von Pfarrer Schmudde. Der hatte im Faschismus Mut als Christ bewiesen, war gemeinsam mit Kirchenältesten gegen die "Deutschen Christen" angetreten.

Doch 17 Prozent der damals noch 2400 Neutrebbiner stimmten nach der DDR-Gründung mit den Füßen ab. Es gab auch nach Kriegsende noch Todesopfer, viele litten an Typhus und Mangelernährung. Vertriebene rangen um ihren Platz im Dorf. Der Druck der "Organe" auf die Bevölkerung wuchs, dem kirchlichen Gemeindeleben fernzubleiben. Gottesdienste ersetzten in dieser Zeit die fehlende Öffentlichkeit. Sie wurden von den Vertretern des Rates des Kreises aufgesucht, die dann "Vorkommnisse" zu berichten hatten. Auf Eltern wurde Druck ausgeübt, um zu verhindern, dass die Kinder konfirmiert wurden. Die Konfirmandenzahl ging von 58 (1954) bis auf 4 (1960) und 7 (1980) zurück. An Stelle der kirchlichen sollten sozialistische Lebensfeste treten wie die sozialistische Eheschließung, Namensgebung und Bestattung. Die Betriebe wurden beauftragt, diese neuen Bräuche zu unterstützen. Ein sozialistisches Rednerkollektiv wurde gebildet.

Im Gegenzug wurde versucht, kirchlichen Veranstaltungen jede Möglichkeit zu rauben. Es wurde Druck auf Betriebe gemacht, sich darum zu kümmern, das alle ihre Kinder zur Jugendweihe schicken. Trotzdem gelang es den Pfarrern, Rüstzeiten zu organisieren und das kirchliche Leben aufrecht zu erhalten. Dies war möglich, so wandte Friedrich Hanke ein, weil es auch auf staatlicher Seite anständige Menschen gab.

Arno Leye korrigierte die Vorstellung, dass das Ministerium für Staatssicherheit alles unterdrückt hätte. "Das hat der Rat der Kreises im wesentlichen selbst geregelt", sagte Leye. Eine wichtige Rolle spielte die Partnergemeinde Düsseldorf-Gerresheim. Friedrich Hanke berichtete, dass die Pfarrer auch einen Teil ihres Gehaltes in Westgeld bekamen und betonte, dass es den Pfarrern zu DDR-Zeiten nicht schlechter gegangen war als anderen. Allerdings waren die Kinder aus Pfarrersfamilien und anderer Christen daran gehindert worden, die Hochschulreife zu erlangen.

Buch wird übersetzt

Herzlich bedankte sich Arno Leye bei der Johanna Hanke, die die Texte Korrektur gelesen hatte und bei Charlotte Leye. Sie war maßgeblich daran beteiligt, das Ganze in eine Buchform zu bringen und drucken zu lassen. Mit Gymnasiasten aus Bad Freienwalde beginnt nun ein Projekt, das Buch ins Englische zu übersetzen, "Es gibt großes Interesse daran in den USA", erklärte Leye.