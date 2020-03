Spendenaufruf der Stadtkirchengemeinde

Die evangelische Stadtkirchengemeinde ist dringend auf Spenden angewiesen, um die Brandfolgen in der Maria-Magdalenen-Kirche beseitigen und wichtige Folgeprojekte stemmen zu können. Vor allem für die wichtigen begleitenden Bauarbeiten wird daher um weitere finanzielle Hilfen gebeten. Für Überweisungen gibt es folgende Kontodaten: IBAN DE75 1009 0000 3594 1100 04, BIC: BEVODEBBXXX, Berliner Volksbank, Kontoihaber: KVA Eberswalde, Zahlungsgrund: Bau Maria-Magdalenen-Kirche. Wer es sich sparen will, ein Überweisungsformular auszufüllen, kann seine Spende auch ganz direkt im Büro der evangelischen Stadtkirchengemeinde an der Kirchstraße 6 in Eberswalde vorbeibringen oder einem der hauptamtlichen Mitarbeiter übergeben. Spendenquittungen werden dann gern und zügig ausgestellt.⇥sk