Jens Sell

Strausberg (MOZ) Dem Lagebericht des Landkreises von Sonntag nach hat es zum vergangenen Wochenende 47 bestätigte Corona-Infektionen in Märkisch-Oderland gegeben, außerdem 300 begründete Verdachtsfälle und 270 verhängte häusliche Isolationen. 25 Entlassungen aus häuslicher Isolation sowie 120 veranlasste Abstrichuntersuchungen wurden am Sonnabend ebenfalls gemeldet.

Unterdessen wandten sich am Sonntag Jugendorganisationen von Parteien in Märkisch-Oderland mit einem Aufruf an die jungen Menschen. "Corona ist leider schon länger kein Witz mehr, sondern eine weltweite Pandemie", heißt es in dem von Sebastian Löser, Kreisvorsitzender der Jungen Liberalen Oderland, zugesandten Schreiben.

Nach seinen Angaben schließen sich die Juso (SPD), die Junge Union (CDU) und die Grüne Jugend dem Aufruf an. "Wir müssen in dieser Situation solidarisch zusammenhalten, denn hierbei geht es um viele Menschenleben. Jede und jeder kann helfen, die Infektionskette zu unterbrechen und die Pandemie aufzuhalten. Jede und jeder kann sich und alle Mitmenschen schützen." Dafür werde nur eines gebraucht: Social Distancing. "Social Distancing bedeutet, Abstand zu halten und persönliche Kontakte zu vermeiden", erläutern die Jugendfunktionäre. "Das mag ein großer Einschnitt in unseren gewohnten Alltag sein, doch hilft es uns, die Zahl der Neuinfektionen zu verringern. ... Bleibe zu Hause, so oft du kannst!"