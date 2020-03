Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Nach Angaben des Gesundheitsamtes der Kreisverwaltung gab es bis Sonntagnachmittag sechs bestätigte Corona-Infizierte in der Uckermark. Damit hat sich deren Zahl seit Ende der Woche nicht erhöht. Ob sich nicht doch mehr Menschen unerkannt mit dem Virus angesteckt haben, lässt sich nicht hundertprozentig feststellen.

Aufgrund der drastischen Einschränkungen und Verordnungen ist das öffentliche Leben in der Uckermark komplett zum Erliegen gekommen. Leere Straßen und Gehwege, verwaiste Geschäfte und geschlossene Behörden zeigen ein bisher nie dagewesenes Bild. Lediglich in Supermärkten herrscht ein zum Teil kolossaler Andrang. Die Verkäufer schaffen es kaum, die Waren auszupacken und in die Regale zu räumen. Der Lebensmittelhandel macht Umsätze wie sonst Weihnachten und Ostern zusammen.

Dafür trifft es andere Branchen hart. Noch ist nicht klar, welche akuten Auswirkungen die Verbote auf die ohnehin schwache Wirtschaft der Uckermark haben. Im Jobcenter melden sich Selbstständige, Kleinunternehmer und Freiberufler, deren Geschäfte einbrechen. Die Arbeitsagentur Eberswalde sieht verstärkte Arbeitslosmeldungen. Ein besonders starker Anstieg ist bei Kurzarbeit zu verzeichnen. Eine Größenordnung lässt sich noch nicht abschätzen.

Geldleistungen haben Priorität

Das Kurzarbeitergeld hat jetzt wie alle Geldleistungen oberste Priorität. "Wichtig ist, dass Betriebe, die mit einem Arbeitsausfall rechnen und für die das Kurzarbeitergeld infrage kommt, schnellstmöglich als ersten Schritt die Anzeige bei der Arbeitsagentur einreichen", informiert die Behörde. Die Bearbeitungszeit könne leider noch nicht eingeschätzt werden. Intern wurde deshalb das Bearbeitungsteam personell verstärkt. Auch die Studierenden und die Azubis unterstützen ausschließlich diesen Bereich.

Neben vielen Geschäften und Behörden, die geschlossen sind, haben auch die ersten Tankstellen der Uckermark ihre Öffnungszeiten reduziert. Man geht davon aus, dass es weitere Einschnitte im öffentlichen und privaten Leben geben wird. So gilt aufgrund der Schließung der Schulen und Kitas ab heute der Ferienfahrplan für alle Buslinien im Kreis für einen bislang ungewissen Zeitraum.

Die Regionalbahn 66 zwischen Angermünde und Stettin ist ab heute eingestellt. Bis Tantow wird dafür ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Der Fahrplan ist unter www.bahn.de einsehbar.

Filialen machen vorerst dicht

Die Sparkasse Uckermark schließt ab Montag ihre Geschäftsstellen Boitzenburg, Brüssow, City-Geschäftsstelle Prenzlau, Gramzow, Gerswalde, Greiffenberg, Fürstenwerder und Passow. Die SB-Bereiche und damit die Geldautomaten und Kontoserviceterminals stehen weiterhin uneingeschränkt zur Verfügung. Viele Mitarbeiter arbeiten im Homeoffice. Sie sind vorzugsweise über Telefon, per E-Mail und im Chat über die Internet-Filiale erreichbar.

Aufgrund der behördlich angeordneten Kita- und Schulschließungen macht die VR-Bank Uckermark-Randow ihre Filiale in Lychen vorübergehend dicht.

Einwohner in Schwedt haben sich spontan einer Aktion angeschlossen und klatschen Beifall zum verabredeten Zeitpunkt vom Fenster oder auf dem Balkon. In Angermünde hat Kantor Rainer Rafalsky die "Nachtmusik" gestartet, bei der jeden Abend um um 19 Uhr vom Balkon, aus dem Garten oder aus dem offenen Fenster mit Stimme, Posaune, Flöte, Akkordeon, E-Piano, Kamm oder Mundharmonika Kirchen- und Volkslieder erklingen. Gemeinsam mit Ulrike Fritz steht Rafalsky mit Akkordeon und Flöte in seiner Wohnung über den Dächern der Stadt und spielt. Es halten Autos an. Leute aus umliegenden Häusern klatschen Beifall und bedanken sich.