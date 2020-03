Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Der Bau der Spree-Oberschule in Fürstenwalde liegt derzeit voll im Plan. Das erklärte Stanley Fuls, für das Immobilienmanagement des Kreises verantwortlich, noch vor der Corona-Krise in mehreren Ausschusssitzungen des Kreises. Der Rohbau steht, der Innenausbau läuft, rund 94 Prozent des Auftragsvolumens seien vergeben. Das bedeute, so Fuls, dass man die veranschlagten Kosten von 18,4 Millionen Euro voraussichtlich einhalten werde. Auch die Fertigstellung zum Termin sei möglich. Unmittelbar vor Weihnachten will der Kreis die Schule übergeben.

Neue Grundschule geplant

Die Spree-Oberschule mit Turnhalle am Standort Beeskower Chaussee soll aber nur ein Anfang sein. Fuls spricht schon heute vom Spreecampus, der dort entstehen soll. Klar ist, dass die Oberschule durch eine Grundschule erweitert wird. Organisatorisch wird diese in die Oberschule integriert, heißt, der Kreis behält auch für diesen Schulbereich die Trägerschaft. Die Stadt Fürstenwalde und gegebenenfalls andere Kommunen, die Schüler in die künftige Grundschule schicken, erstatten die Kosten. Grundsätzlich, so Fuls, bestehe über die Verfahrensweise auch schon Einigkeit.

Offen ist noch, wie die Grundschule aussehen soll. Der Kreis schlägt einen Neubau vor. Beim Baukörper sei beispielsweise eine Spiegelung des Oberschulbaus denkbar. Es gibt auch andere Möglichkeiten, wie genau die neue Schule aussehen wird, müssen Planer aufzeichnen. Von den Abgeordneten erhielt Fuls jedenfalls Rückendeckung für den Vorschlag, das alte Finanzamtsgebäude abreißen zu lassen. Lediglich Hildegard Vera Kaethner, die für die AfD im Kreistag sitzt, und die Fraktionsvorsitzende der Bündnisgrünen Anja Grabs sprachen sich aus Nachhaltigkeitsgründen dagegen aus. Beide bekannten jedoch, bautechnisch keine Experten zu sein.

Fuls hatte zuvor erläutert, dass ohnehin nur ein Teil der Außenhülle des Finanzamt-Gebäudes erhalten bleiben könnte. Raumaufteilung und Deckenhöhen ließen keine Nutzung als Schule zu. Auch die möglichen Deckenlasten im alten Bürohaus entsprächen nicht mehr den gesetzlichen Regelungen. Mindestens jedes zweite Geschoss müsse heraugerissen werden, man wisse zudem noch nicht einmal, welche Schadstoffe eventuell entdeckt werden, die noch entfernt werden müssten. Ein Neubau werde in jedem Fall eine kleinere Kubatur haben und demnach energieeffizienter sein. Jeder Umbau wäre ein Kompromiss, beim Neubau könnte man eine moderne Schule errichten, die aktuellen Erfordernissen entspreche. Deshalb sei der Abriss, wie er auch bei der Übergabe des Grundstücks vom Land an den Kreis geplant, die sinnvollste Lösung.

Abriss schon im Herbst

Ziel des Landkreises ist es nun, mit den Abrissarbeiten im Herbst zu beginnen. Wenn die Oberschule fertig ist, sollen sich Staub und Lärm möglichst verzogen haben. Und es gibt einen anderen Grund für das Tempo. Wenn sich erst Fledermäuse das Finanzamt als Winterquartier aussuchen, verzögern sich die Arbeiten. Das hat der Kreis beim aktuellen Projekt gerade durch. Der Bau der Grundschule könnte dann bis 2024 erfolgen. Der Abriss, so Fuls, habe einen weiteren Vorteil. Es sei dann möglich, auf dem freiwerdenden Grundstück auch noch einen Neubau für die Regine-Hildebrandt-Förderschule, zurzeit im Tränkeweg, zu planen.