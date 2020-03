Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Alles in allem 661-mal war die stetig wachsende Schar der Guten-Morgen-Eberswalde-Fans auf dem Marktplatz, im Paul-Wunderlich-Haus, am Kirchhang oder anderswo zusammengekommen, um vor allem Konzerten, Theateraufführungen oder Lesungen zu lauschen. Sonnabend für Sonnabend wurde so Eberswaldes Zentrum kulturell belebt. Das Gemeinschaftserlebnis dürfen Veranstalter Udo Muszynski und seine Mitstreiter dem Publikum fürs Erste nicht mehr ermöglichen, weil wegen der Pandemie Treffen ab 30 Besuchern untersagt sind und selbst für kleinere öffentliche Runden strenge Auflagen gelten. Aber Guten-Morgen-Eberswalde gibt es weiter.

Die Künstler treten in privaten Räumen auf, in denen ein klein gehaltener Helferstab dafür sorgt, dass ihre Darbietungen über die Facebook-Seite der Kulturreihe in die Welt übertragen werden. Das hatte bereits bei der 662. Ausgabe fantastisch geklappt. Das Gastspiel von Anna Fülle, die mit dem Theater Kokon das Stück "Ferdinand der Stier" aufgeführt hatte, ist auf Rechnern, Tablets und Smartphones schon mehr als 1500-mal aufgerufen worden. Und die 663. Ausgabe an diesem Sonnabend hat das Zeug dazu, diese Zahlen noch weit zu überbieten. Diesmal gehörte die Bühne der Berliner Formation ?Shmaltz!, die Weltmusik aus Malwonia zelebriert. Das Traumland muss irgendwo auf dem Balkan angesiedelt sein. Wenn Zuhörer dabei gewesen wären, hätte es sie bei den mitreißenden Klängen des Quintetts gewiss nicht lange auf ihren Stühlen gehalten.

Kulturelles Lebensmittel

"Wer weiß, vielleicht haben ja einige Nutzer des Livestreams vor dem Bildschirm getanzt", sagt Udo Muszynski, der dankbar dafür ist, dass die Online-Variante des Erfolgsformates, ein einzigartiges und nicht freiwillig gewähltes Experiment, bislang so hervorragend funktioniere. Dies liege an den Besuchern, die der Reihe auch von Zuhause aus die Treue halten, und an den Partnern von Guten-Morgen-Eberswalde, die finanziell weiter bei der Stange bleiben würden.

"Nur so schaffen wir es, das kulturelle Lebensmittel auch unter den veränderten Umständen anbieten zu können", betont der Veranstalter. Dass es die Kulturreihe online weitergebe, sei überdies ein kleiner Strohhalm für die engagierten Künstler, denen derzeit in Größenordnungen Auftritte wegbrechen würden.

Allerdings stehen Udo Muszynski und seine Mitstreiter vor der herausfordernden Aufgabe, das Programm den räumlichen Gegebenheiten anzupassen. "Für größere Ensembles fehlt es an Platz", sagt Udo Muszynski. So wird am Ostersonnabend, bei der dann 666. Ausgabe von Guten-Morgen-Eberswalde, ein Trio zu erleben sein. "Auf die sonst bei unseren Jubiläen üblichen Mixshows verzichten wir. Und diesmal können wir unseren Partnern auch nicht danken, indem wir sie auf die Bühne holen", bittet der Veranstalter um Verständnis.

Professionelles Miteinander

Zwei Kameras haben den Auftritt der Musiker von ?Shmaltz! am Sonnabend eingefangen. In Nebenzimmern wurde der Ton geregelt und der Schnitt besorgt. Alles kam so professionell rüber, als sei Guten-Morgen-Eberswalde schon immer in einem Studio aufgenommen worden.

Video auf www.facebook.com/gutenmorgeneberswalde