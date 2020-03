Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Im Kreis Märkisch-Oderland ist mit Stand vom Sonntag, 16 Uhr, die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen von 41 am Samstag auf nun 47 gestiegen. Drei befinden sich im Krankenhaus. Die Zahl der Verdachtsfälle hat sich bis zu diesem Zeitpunkt von 266 auf 300 erhöht. 270 Personen befinden sich in Quarantäne. 25 konnten aus der Isolation entlassen werden.

Der Kreis rechnet mit einem exponentiellen Anstieg Erkrankter. Aktuell wird im Kreis die Einrichtung von "Abstrichzentren" vorbereitet. Geprüft wird die Empfehlung des Jugendministeriums, die Kindertagespflegestellen, also die Einrichtungen mit Tagesmüttern, zu schließen,. Bislang seien die im Kreis noch geöffnet.

Gewarnt wird im Kreisgebiet vor Betrügern, die im Bereich Fredersdorf-Vogelsdorf mit Schutzanzügen und -masken unterwegs sind und sich als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes ausgeben, um in die Privatwohnungen zu kommen und dort die Leute zu bestehlen. Ausdrücklich warnt auch die Polizei vor dieser Betrugsmasche.

Wie sich die am Sonntag bundesweit angeordnete Kontaktsperre auf die noch geplanten Veranstaltungen auswirkt, das soll eine konkrete Landesregelung zeigen, erklärte Kreissprecher Thomas Berendt am Sonntagabend. Vorgesehen ist am Mittwoch ab 17 Uhr eine Sondersitzung des Kreistages im Kreiskulturhaus Seelow, bei der der Kreistag Aufgaben an den Kreisausschuss übertragen wollte.