Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Einen schnellen Euro wollte ein Barnimer am Sonnabend am Forum Bernau machen. Sein Transporter war bis unters Dach mit Toilettenpapier beladen. 33 Großpakete a 64 Rollen hatte er gehortet. Die bot er Passanten an – das Paket für 20 Euro. Alarmierte Polizeibeamte vermiesten dem Mann allerdings das Geschäft und verwiesen ihn des Platzes. Die (Mangel-)Ware durfte er behalten. Strafrechtlich ist gegen gewerblichen Handel ohne Erlaubnis nichts zu machen. Dennoch dürfte der Versuch den Mann teuer zu stehen kommen. Das Bernauer Ordnungsamt befasst sich ab Montag mit ihm. Und auch aus Polizeisicht ist der "fliegende Händler" bestraft. "Der muss jetzt das Klopapier allein verbrauchen", kommentierte ein Beamter.