Jens Sell

Strausberg (MOZ) Wir spielen, sobald wir spielen dürfen", sagen Melanie Seeland und Ines Burdow wie aus einem Mund, wenn die Frage nach dem Saisonstart gestellt wird. Das Stück "Die Räuberinnen", eine feministische Debatte zwischen fünf Frauen, in der Passagen aus Schillers Klassiker als chorische Elemente vorkommen, sollte am 30. Mai Premiere im Theater Die Andere Welt Bühne im Wasserwerk auf dem Gelände des früheren Fernmeldeamtes in der Garzauer Straße 20 feiern.

Strich durch Premierentermin

Daran ist freilich vorerst nicht zu denken. Dennoch können die Theatermacherinnen mit Regisseur Jens Bluhm unter Beachtung der gebotenen Sicherheitsvorgaben an dem Stück arbeiten, feilen, es weiterentwickeln. Wer die früheren ungewöhnlichen Stücke in der Anderen Welt Bühne gesehen hat, weiß, dass das neue Stück kein feministisch-dogmatisches Agit-Prop-Theater wird, sondern eher eine hintergründige, kämpferische und humorvolle Ausei­nandersetzung mit dem Thema der Rollenverteilung zwischen Mann und Frau in der Menschheitsgeschichte. Es hat solche Stücke bereits in München und am Berliner Maxim-Gorki-Theater gegeben, im Strausberger Theater sollen die Fragen auch im Zusammenhang mit neuen Medien und Internet diskutiert werden. Ohne zu viel zu verraten: Es werden sich fünf Schauspielerinnen weigern, Räuber zu spielen. Neben Melanie Seeland und Ines Burdow, den Betreibern der Anderen Welt Bühne, werden Lisa Hofer, Anna Eger und Elena Nyffler auf der Bühne stehen.

Apropos Bühne: In der vergangenen Saison war die Drehbühne neu, die mit viel Spielfreude und nicht weniger Kraft von den Darstellern bespielt wurde. In diesem Jahr hat die Waldwirtschafterei der Anderen Welt auf dem Gelände eine spektakuläre Neuerung geplant, die derzeit handwerklich umgesetzt wird: Allround-Künstler und Holzwurm Matthias Merkle zimmert die mehrstufige Raumbühne des Bauhaus-Architekten und Bühnenbildners Friedrich Kiesler nach. "Damit wollte er das klassische Guckkasten-Theater aufbrechen", erläutert Melanie Seeland. Matthias Merkle wandelt Kieslers Raumbühne ab zu einer zweigeschossigen Bühne, die auf die Drehbühne gestellt wird, und hofft, dass sie öfter bespielt wird als die des Erfinders. Dessen Werk kam nur einmal zum Einsatz. Sie löst die klassische Theatersituation nicht völlig auf, sondern lässt auch die Möglichkeit, zwischen Zuschauerraum und Theaterraum zu trennen. "Die Vielfalt der Anwendungs- und Bespielmöglichkeiten macht unseren Theaterraum damit auch nachhaltiger", ergänzt Ines Burdow. Denn abgesehen vom natürlich nachwachsenden Rohstoff Holz müsse die feste Installation für jedes neue Stück nur minimal verändert werden. Während in herkömmlichen Theatern Bühnenbild und Ausstattung oft zur Materialschlacht ausarten, könne mit der drehbaren Raumbühne der Aufwand stark reduziert werden, ohne die künstlerische Ausdrucksweise einzuschränken.

Mehr Zeit zum Bühnenbau

Die Einweihung der neuen Bühne sollte die Theatersaison im Wasserwerk in diesem Frühling eröffnen. Melanie Seeland und Ines Burdow hatten diesmal zum Start ein Theaterfest wie im vergangenen Jahr zum Saisonende geplant. Die Premiere mit einer eigenen Choreografie sollte Anfang Mai Lesungen von Kiesler-Texten – er schrieb unter anderem über Theatertheorie – und Informationen über die geplante Spielzeit und die Raumbühne einbinden. Nun haben Matthias Merkle und seine Helfer unverhofft noch eine unbestimmte Dauer länger Zeit, das Werk fertig zu stellen. Glücklich sind die Zimmerleute darüber nicht.