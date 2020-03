MOZ

Bad Freienwalde (MOZ) Eine der letzten Veranstaltungen, die bei der Masse an Absagen doch noch stattfinden sollte, war die Frühlingswanderung der Naturfreunde von Altranft zum Baasee und dem sagenumwobenen Gut Sonnenburg. Aber auch diese Veranstaltung fiel letztendlich der Corona-Pandemie zum Opfer.

Lange an Planung festgehalten

Noch am Freitagnachmittag hatte Bernd Müller, Vorsitzender der Regionalgruppe Oberbarnim-Oderland, daran geglaubt, dass die Wanderung über elf Kilometer am Sonntag um elf Uhr starten könnte – unter Auflagen, wie Müller im Gespräch mit der MOZ mitteilte. So hätten nicht mehr als 50 Personen an der Wanderung teilnehmen dürfen, diese hätten sich in eine Liste eintragen müssen. Die Liste wäre vier Wochen von den Naturfreunden aufbewahrt worden, um im Falle, dass ein Teilnehmer später positiv auf das Coronavirus getestet worden wäre, die anderen Teilnehmer informieren zu können.

Das Einkehren in geschlossenen Räume wäre untersagt gewesen, außerdem hätten alle Wanderer einen Mindestabstand von einem Meter zueinander halten müssen. "Wir werden da wohl laufen, wie eine Entenfamilie", hatte Müller noch am Freitag scherzhaft erklärt.

Einen Tag später dann doch das Aus für die Wanderung. Damit folgte die Regionalgruppe einer Empfehlung des Landesvorstandes. Die Empfehlung lautet, alle Veranstaltungen, auch Wanderungen, bis auf Weiteres auszusetzen. Sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene seien alle Veranstaltungen, darunter auch geplante Versammlungen, abgesagt worden.

Der Landesvorstand machte deutlich, dass es sich um keine Vorschrift handele und er die Souveränität und Selbstbestimmung aller Regionalgruppen akzeptiere. Das Anwachsen der Zahl, der mit dem Coronavirus infizierten Menschen, veranlasste den Landesverband aber zumindest, eine Empfehlung herauszugeben. Dieser Empfehlung folgte nun auch die Regionalgruppe Oberbarnim-Oderland, wie Bernd Müller mitteilte. Wann die Wanderschuhe wieder geschnürt werden können, ist derzeit noch völlig offen.