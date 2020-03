Amy Walker

Oranienburg (MOZ) In dem kuscheligen Musikzimmer ist es ganz eindeutig: Wer auch immer hier lebt, der liebt die Musik. An den Wänden hängen diverse Instrumente; Gitarren, Ukulelen, Banjos und ein Kontrabass. Einige Bilder und Fotos zeigen die grüne Küste Irlands, im Raum stehen noch diverse Musikständer. Doch wo sonst hier eine Lebendigkeit von Musikern und Musikschülern existiert, muss jetzt Ruhe einkehren. Draußen herrscht Pandemie.

Alles abgesagt

Eigentlich hätten Oliver Dehnick und seine Irish-Folk-Band die "Stout Scouts" am Sonnabend eine große Fete gefeiert: Doch das Konzert zum Paddy Day wurde, wie so vieles, abgesagt. Für Oliver Dehnick und seine sieben Bandmitglieder zwar verständlich, aber dennoch eine traurige Nachricht. Alle Konzerte sind bis Ende Mai abgesagt, der Musikschulunterricht findet auch nicht mehr statt. Fakt ist: Oliver Dehnick wird in den nächsten Wochen keinen Cent Geld verdienen. "Ich gebe zu, ich habe Bauchschmerzen. Ich habe Existenzangst", sagt der Musiker. Er ist kein Fan von Gejammer, er versucht die Situation zu akzeptieren und Geduld zu haben. Aber der Schock sitzt gerade tief. "Ich liebe meinen Job. Ich bin traurig."

Die Stout Scouts spielen seit drei Jahren immer zum irischen Nationalfeiertag, dem St. Patrick’s Day (Paddy Day), in Oranienburg ein großes Konzert. Es wären gut 350 Menschen dieses Jahr ins Oranienwerk gekommen, das weiß Oliver Dehnick. Obwohl er kein Ire ist, liebt er alles, was mit Irland zu tun hat. Die Musik ist nur ein Teil davon. "Ich gehe nach Irland, um meine Batterien wieder aufzuladen, sozusagen. Dort gibt es einen Schulterschluss in der Bevölkerung, den es hier nicht so gibt", sagt er. Rund ein bis zwei Mal geht er mit seiner Familie zumindest für einen Kurzurlaub auf die grüne Insel – am liebsten an die Westküste, in die kleinen Fischerdörfer, wo ein bisschen Einsamkeit angenehm ist. Die emotionale Bindung zu Irland trägt er in seiner Musik weiter.

Struktur im Alltag

Was tut man also, mit der plötzlichen Zwangsarbeitslosigkeit? Für Oliver Dehnick ist der Weg jetzt klar: "Ich werde jetzt ganz viel Papa sein. Ich unterstütze meinen Sohn mit Struktur im Alltag." Der Elfjährige darf schließlich auch nicht zur Schule. Hausaufgaben muss er trotzdem machen, dafür braucht es Alltagsstruktur. Und sein Vater spielt mindestens einmal am Tag mit ihm Schach, gutes Gehirnjogging muss sein. "Der ist auch gut. Er hat mich schon ein paar Mal besiegt", erzählt Oliver Dehnick stolz. Natürlich übt er auch Musik mit seinem Sohn – solange er das auch möchte. Außerdem widmet der Musiker sich jetzt seiner Kunst: Er lernt neue Musikstücke und verbringt Zeit beim Zeichnen. Auf seinem Schreibtisch ist schon eine Bleistiftzeichnung zu sehen, ein Porträt seines Sohnes.

Gleichzeitig nehmen Oliver Dehnick und seine Familie die Corona-Pandemie sehr ernst: Sie bleiben so viel wie möglich Zuhause, meiden den Kontakt mit älteren Familienmitgliedern, halten sich an die Vorschriften. Wenn sie mal das Haus verlassen, dann gehen sie in den Wald, wo kein anderer Mensch ist. So kann eine Krisenzeit auch positiv gestaltet werden: Sie als Zeit sehen, sich zurückzunehmen und runterzufahren. Auch wenn es unfreiwillig geschieht.

Kunstschaffende und Selbstständige brauchen dringend finanzielle Hilfe, das zeichnet sich jetzt schon ab. Veranstaltungen im Juni sind noch nicht abgesagt, die Stout Scouts lassen sich die Freude darauf bisher nicht nehmen. Am 27. Juni würde das Folkfest in Oranienburg stattfinden, ein Highlight für die Band. Sollte auch das ausfallen, wäre die Enttäuschung wieder groß, gibt Oliver Dehnick offen zu. Es gäbe auch dann noch einen Hoffnungsschimmer, an den er sich klammern kann: "Bis Ende des Jahres sind wir ausgebucht."