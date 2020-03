Manuela Bohm

Havelland (MOZ) Bodenrichtwerte sind im Landkreis Havelland gestiegen, im Berlin-fernen Raum um bis zu 20 Prozent, in Bereichen wie Nauen, Brieselang, Schönwalde, Wustermark und Ketzin/Havel bis zu 30 Prozent zum Vorjahr. In Bereichen in Falkensee stieg der Richtwert teils um das Doppelte.

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Landkreis Havelland hat aus seiner Kaufpreissammlung 1080 Kauffälle aus dem Jahr 2019 und weitere aus den Jahren davor statistisch analysiert. Ergänzt wurde diese Analyse durch die Marktkenntnisse von 21 ehrenamtlichen Gutachtern, als Sachverständige für Grundstückswertermittlungen, als Immobilienmakler oder als Wertermittler bei Banken und Sparkassen, dem Finanzamt und anderen Stellen.

Im Ergebnis seiner Beratung hat der Gutachterausschuss die Bodenrichtwerte für baureifes Land in Rathenow und seinem Umland teilweise um bis zu 20 Prozent angehoben. So beträgt hier jetzt der Richtwert in gefragten Einfamilienhauslagen bis zu 80 Euro pro Quadratmeter. Für solch gefragte und überwiegend neu erschlossenen Baugrundstücke in den Stadtgebieten von Nauen und Ketzin/Havel stiegen die Bodenrichtwerte um rund 30 Prozent zum Vorjahreswert und liegen jetzt zwischen 160 und 250 Euro je Quadratmeter. In den Einfamilienhaussiedlungen von Schönwalde-Glien, Brieselang und Wustermark war eine ähnliche Steigungsrate auf 200 bis 290 Euro pro Quadratmeter zu verzeichnen.

In Falkensee und Dallgow-Döberitz liegen die vergleichbaren Bodenrichtwerte bei 270 bis 390 Euro je Quadratmeter. Um teilweise das Doppelte hat der Gutachterausschuss die Bodenrichtwerte in den urbanen und Kerngebietslagen im Falkenseer Zentrum angehoben. Hier liegen die höchsten Richtwerte des gesamten Landkreises – bei 700 bis 1000 Euro pro Quadratmeter Baulandfläche.

Für land- und forstwirtschaftliche Flächen hat der Ausschuss den Richtwert um bis zu 20 Prozent angehoben. Im Landkreis Havelland hat Ackerland einen Bodenrichtwert von 0,85 bis 1,80 Euro pro Quadratmeter, Grünland von 0,45 bis 1,30 Euro pro Quadratmeter und Forstflächen mit Bestand von 0,50 bis 0,70 Euro pro Quadratmeter. Die Bodenrichtwerte für Freizeitgärten im Landkreis Havelland betragen 3 bis 12 Euro je Quadratmeter, in Falkensee – erstmals ermittelt – 15 bis 90 Euro je Quadratmeter.

Die aktuellen Bodenrichtwerte im Landkreis Havelland sind auf der Internetseite www.boris-brandenburg.de für jedermann kostenfrei einsehbar. Jeder könne sich die Werte, als amtliche Bodenrichtwertauskunft, lokal ausgeben lassen oder drucken.