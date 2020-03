Doppelt so viele Erkrankte

Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Beinahe verdoppelt hat sich die Zahl der an dem Coronavirus erkrankten Brandenburger bis Sonntagnachmittag. Waren es am Donnerstag noch 187, sind es am Sonntagnachmittag nach Meldung des Landesgesundheitsministeriums 353. Im Landkreis Havelland stieg der Zahl auf 18 Erkrankte. Davon muss ein Patient stationär behandelt werden.

Die ersten Erkrankten im Havelland sind im Osten des Landkreises ansässig. Ob es bereits erkrankte im Westhavelland, in Berlin fernen Regionen gibt, bleibt unklar. Das Gesundheitsamt des Landkreises nennt keine Orte mehr. Indes veröffentlicht das brandenburgische Gesundheitsministerium täglich aktuelle Fallzahlen für das Land, die Landkreise und die kreisfreien Städte.