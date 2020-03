dpa

Berlin (dpa) Brandenburger Pendler müssen am Montagvormittag an der Berliner S-Bahn mehr Zeit einplanen: Wegen einer Signalstörung im Bereich Hauptbahnhof sowie einer Weichenstörung im Bereich Blankenburg ist es auf mehreren S-Bahnlinien zu Verspätungen, Unterbrechungen und Ausfällen gekommen. Wann die Störungen behoben sein werden, war am Morgen noch unklar.

Wegen der Störung im Bereich Hauptbahnhof kam es beim Zugverkehr der Linien S3, S7 und S9 zu Verspätungen und Ausfällen, wie die S-Bahn mitteilte. Demnach gab es auch auf der Linie S5 Einschränkungen: Die Züge verkehrten nur zwischen Mahlsdorf und Ostbahnhof. Zudem konnte ein 10-Minuten-Takt nur zwischen Mahlsdorf und Warschauer Straße angeboten werden.

Unterbrechungen gab es wegen der Weichenstörung zwischen Blankenburg und Mühlenbeck-Mönchmühle auf der Linie S8. Hier war der Zugverkehr zwischen Blankenburg und Schönfließ zwischenzeitlich unterbrochen. Die Züge fuhren nur zwischen Zeuthen/Grünau und Blankenburg sowie zwischen Schönfließ und Birkenwerder. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet.