Manuela Bohm

Wustermark (MOZ) Am frühen Samstagmorgen, gegen 1.40 Uhr meldeten Zeugen der Polizei, dass ein betrunkener Lkw-Fahrer von einem Werksgelände in Wustermark sein Fahrzeug in den öffentlichen Straßenverkehr lenkte. Die Beamten können den 29-jährigen Mann stoppen. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,77 Promille. Nach einer Blutentnahme wurde dem Mann der Führerschein abgenommen, er müsse sich jetzt in einem Strafverfahren verantworten, heißt es im Polizeibericht vom Wochenende.