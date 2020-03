Manuela Bohm

Falkensee (MOZ) Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen in Falkensee wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen. Am Samstag gegen 10 Uhr stand ein Carport in der havelländischen Stadt in Flammen.

Die Ursache sei noch ungeklärt, wie es im Polizeibericht nachzulesen ist. Die Flammen hätten zudem auf eine angrenzende Hecke und einem Pkw übergegriffen. Ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro ist zu verzeichnen.