Christina Sleziona

Grünheide (MOZ) Ein Feuer ist in der Nacht zum Montag auf dem Campingplatz "Am Schlangenluch" in Grünheide ausgebrochen.

Feuerwehrmänner aus Grünheide, Woltersdorf, Spreenhagen und Fürstenwalde löschten den Brand. Zwei Wohnwagen und deren Anbauten wurden dennoch durch das Feuer komplett zerstört. Ein Übergreifen des Brandes auf weitere Parzellen konnte allerdings verhindert werden. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar.