Art Garage Bei "Streetart in der Doppelstadt" sprayten am Europatag Musikschüler aus Slubice in der Art Garage mit Schablonen individuelle Motive. © Foto: Jan-Henrik Hnida

Agnieszka Pakula (Kunstschaffende ART 2018) und Agnieszka Pakula Michal Kossut (Kunstschaffender ART 2019) reisen dafür extra aus Warschau an. Pawel Sterenczak (Kunstschaffender ART 2019) und Mateusz Dobs (Kunstschaffender ART 2017) gehören zum Künstlerkollektiv „ART Garage“ in Slubice. Christopher Kadetzki (Kunstschaffender ART 2019) © Foto: Christopher Braemer

Mateusz "Dobs", Andrzej Cholewinski, Paweł Sterenczak und Piotr Midor (v.l.) in den Werkstatträumen der "Art Garage" in Słubice (l.). Rechts: Mit Künstlerkollegen bei der Arbeit am Wandbild in der Slubicer Straße in Frankfurt. Oben: Workshop zu Street Art-Techniken mit Kindern beim Europatag (l.) und eine erträumte Street-Art-Location: Giebel mit Werbung an der ul. Wojska Polskiego von der Fußgängerzone gesehen. Unten: Neu gestaltete Außenwand der Werkstatt-Residenz, ul. Zeromskiego Ecke ul. Wojska Polskiego © Foto: Nancy Waldmann

Nancy Waldmann

Frankfurt (Oder)/Slubice (MOZ) Die Werkstatt liegt hinter der Hauswand, auf der seit kurzem "I love Slubice" zu lesen ist. "Love" in Herzform, die klaren Umrisse der Lettern löst sich scheinbar weiß heraus aus einem Hintergrund bunter wild gesprühter Graffiti-Tags – ein künstlerisches Zitat dessen, was der Volksmund "Schmiererei" und "Vandalismus" schimpft. Die Wand gehört zu einem kaum sanierten Altbau. Wo ist die Garage, wie der Name "Art Garage" nahelegt?

Drinnen im Erdgeschoss, drei große Zimmer und vier Słubicer Jungs mit Bärten und Schildmützen, Pawel Sterenczak (39), Mateusz, Pseudonym "Dobs" (34), Andrzej Cholewinski (24) und Piotr Midor (39). Es ist ein Samstagabend – das Coronavirus noch weit weg. Abseits von Familie und Arbeit haben sie mal Zeit, sich zu treffen. Unter der Woche schuften sie als Lageristen und Putzkräfte, nur Piotr Midor hat als Computergrafiker einen Job näher an der Kunst. In dicken Jacken sitzen sie in ihrem schlecht beheizten Reich auf der Couch. In den aufgeräumten Werkstatträumen haben sie nur kurz das Licht angeknipst. Große Spanplattentische, Pinsel, Acrylfarben, Spraydosen. "Street Art" entsteht hier und damit ist nicht unbedingt gemeint, dass die Kunst nur auf der Straße stattfindet.

An der Wand Werke aus eigener Produktion: das Porträt eines Mannes mit Afro und aufgerissenem Mund: "Questlove", Schlagzeuger der US-Hiphop-Band The Roots. An der anderen Wand die persiflierte Kunstfigur des polnischen Präsidenten, ein Geschenk von ihrem Frankfurter Künstlerfreund "Ernst Niemand" – der besuchte sie schon als sie sich noch in der namensgebenden Garage trafen, im Verborgenen Motive entwarfen und sie im Schutz der Nacht illegal an Mauern brachten.

"Die Stadt braucht Farbe"

Die Gruppe bildete sich 2012 um Dobs und Sterenczak, 2019 beschlossen sie, sich "den Menschen zu öffnen" und aus dem Untergrund der Garage "ans Tageslicht zu gehen", so sagt es Sterenczak. Das hat auch etwas mit ihren Kontakten nach Frankfurt durch das Kunstfestival "Art an der Grenze" zu tun. Denn so erfuhren sie, wie legale Street Art geht, die mit den Eigentümern offiziell abgestimmt ist. "Wir wollten so etwas auch in Słubice etablieren. Die Stadt braucht Farbe", sagt Dobs. Der legale Weg bedeutet mehr Qualität für das Kunstwerk und vor allem mehr Anerkennung für einen selbst als Künstler, sagt Piotr Midor.

Sie gründeten einen Verein, nannten ihn "Art Garage" und bekamen günstig die Räume von einer Wohnungsgenossenschaft und etwas Geld von der Stadt für die Werkstatteinrichtung. Ein paar Mal haben sie bereits Workshops für Jugendliche veranstaltet, so zum Europatag. Das erste offizielle Wandbild von "Art Garage" war in Frankfurt zu sehen. Gemeinsam mit dem Frankfurter Christopher Kadetzki und der Warschauerin Agnieszka Pakuła schufen Dobs und Sterenczak an einem Wowi-Haus in der Słubicer Straße ein Doppel für die Doppelstadt: den Frankfurt-Słubicer Hahn und eine Frau mit Iro-Frisur, Symbol der Kunst.

Street Art habe viel mit Hip Hop und mit Graffiti zu tun, erklärt Dobs. Aber es sei mehr als Sprayen, umfasse Schriften als auch Bildmotive. "Wir werfen verschiedene Techniken zusammen. Arbeiten zum Beispiel viel mit Schablonen, die wir schneiden", sagt Dobs. Ausschlaggebend für das Motiv sei der Ort.

Konterfei entstand über Nacht

Neben "I love Słubice" ist das Konferfei von Jurek Owsiak am verbarrikadierten Eingang des alten Kino "Piast" das sichtbarste Werk des Quartetts in Słubice. Owsiak ist Initiator der alljährlichen polenweiten WOSP-Spendengala für die unterfinanzierten Krankenhäuser im Land und er ist der Vater des "Pol’ and Rock"-Festivals in Kostrzyn, wo "Art Garage" mehrmals Workshops veranstaltete. Vor allem ist "Jurek" die rockende Galionsfigur des liberalen Polen (zu dem sich die meisten Słubicer zählen), von der konservativen Regierungspartei PiS zum Lieblingsfeind auserkoren. Sein Porträt, eingerahmt von der Art-Deco-Fassade des einstigen Kinos auch der Frankfurter Dammvorstadt, entstand vor gut einem Jahr, als der Danziger Bürgermeister ermordet worden war, auf der Spendengala der WOSP-Stiftung von Owiak. "Jurek hatte eine schwierige Zeit, sollte zurücktreten", erzählt Paweł Sterenczak. "Da haben wir schnell das Porträt geklebt und ein paar Tage später hieß es dann, Jurek tritt doch nicht ab – also es hat wohl geholfen", lacht er. Im Januar zur Spendengala 2020 haben die Künstler dem inzwischen verblassten Druck neue Farben verpasst. Anders als "I love Słubice" war das Projekt mit dem Eigentümer, der das denkmalgeschützte Gebäude verkommen lässt, nicht abgestimmt. Es entstand über Nacht, wie früher. In der Stadt kam die Überraschung gut an.

Als nächstes wollen die Vier ein größeres Projekt in Słubice machen, andere Künstler dazu einladen. Dobs träumt von der Giebelwand mit der Bricomarché-Werbung, aber das bleibt erstmal Traum. Im Rathaus verhandeln sie nun über mögliche Hauswände. Das Prinzip: Ihr gebt uns Raum und Mittel, wir bestimmen den Inhalt. Das durchzusetzen, ist die größte Herausforderung an legaler Street Art.