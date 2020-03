Jürgen Liebezeit

S-Bahn-Gemeinden (MOZ) "Die Trinkwasserversorgung in Hohen Neuendorf, Glienicke, Mühlenbecker Land und Birkenwerder ist gesichert", teilt der Geschäftsführer der Wasser Nord, Olaf Bennühr, am Montag mit. "Wir stehen mit den Berliner Wasserbetrieben in stetigen Kontakt. Das uns beliefernde Wasserwerk Stolpe produziert normal weiter", so Bennühr.

Zurzeit keine Zählerwechsel

Die Wasser Nord hat für ihr Unternehmen die Tätigkeiten weitestgehend reduziert, um die Ansteckungsgefahr für die Belegschaft zu minimieren. "Aus diesem Grund bleibt unser Unternehmen bis auf weiteres geschlossen. Für Fragen und Anliegen stehen unseren Kunden unserer Kundenservice wie gewohnt zu den Sprechzeiten telefonisch oder per Mail zur Verfügung", informiert er weiter. Der Geschäftsführer bittet um Verständnis dafür, dass die Wasser Nord alle Tätigkeiten eingeschränkt, die nicht unbedingt notwendig sind. Dies betrifft zum Beispiel die anstehenden Trinkwasserzählerwechsel oder den Standrohrverleih. "Die Mitarbeiter sind in unterschiedliche Arbeitsgruppen aufgeteilt worden, damit die Trinkwasserversorgung dauerhaft gesichert ist", erklärt Bennühr die aktuelle Arbeitsweise in der Gesellschaft. "Wir haben für die wichtigen Stellen des Betriebes Home-Arbeitsplätze geschaffen", führt er weiter aus. "So sichern wir den weitergehenden Betrieb."

Bennühr versichert, dass nach Angaben des Umweltbundesamtes das Leitungswasser sehr gut gegen alle Viren, einschließlich des neuartigen Coronavirus, geschützt sei und bedenkenlos getrunken werden könne. "Ich hoffe, dass wir der Bevölkerung in dieser schweren Zeit zumindest die Gedanken über die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung nehmen können", sagt der Geschäftsführer in seiner Mitteilung vom Montag.