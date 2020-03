red

Brück Willi hat mit seinen 88 Jahren schon viel erlebt und überlebt! Aber die Gemeinschaft beim Gottesdienst am Telefon hat "mir wirklich gut getan" so der "junge Alte".

Zwischen 50 und 100 Menschen hatten sich per Video oder Telefon versammelt und verbunden. Es war eine großartige Gemeinschaft: Ein Teilnehmer schreibt: "Es war echt schön heute Morgen! Die Predigt hat super gepasst, ohne ständig auf Corona einzugehen. Die Musik war klasse und die Moderation mit Herz. Das Kinderlied war super und auch der Dialog hat gepasst. Wir empfanden den Gottesdienst als echtes Geschenk! Danke an Alle, die dabei waren..."

Rund zehn Mitarbeiter waren in ihrem Zuhause mit der Technik, Moderation, Musik, Predigt, Gebet etc. beschäftigt. Das die hörbare Gemeinschaft mit Gott und den Menschen das Zentrum war bringt diese Teilnehmerin zum Ausdruck: "Es war schön, dabei sein zu dürfen. Gott sei Dank für diese Möglichkeit. Berührt hat mich besonders die Gebetsgemeinschaft, wo ich realisiert habe, wie schön es ist, eine christliche Gemeinschaft zu haben. Wir sind eine Familie und das ist super schön".

Praktisch ist so ein Gottesdienst für Familien mit Kindern: "Mein Mann und ich haben auch gebetet. Kevin hat währenddessen mit Corinna gespielt und zwischendurch auch mal was zum Gebet eingeworfen."

Im Nachgespräch wurde das Bedürfnis geäußert ein Abendmahl zu feiern. "Das ist nun neu in der Kirchengeschichte. Aber wir wollen es nächsten Sonntag probieren. Deshalb halte jeder Konfirmierte und Abendmahlsberechtigte einen Becher Wein und ein Stück Brot bereit", so Pfarrer Helmut Kautz aus Brück. Am kommenden Sonntag, 29. März, heißt es dann wieder: Bitte um 10.30 Uhrdie 030/56795800 wählen und die

Meeting-ID: 469 514 6224# eingeben Passwort: 506288

Oder per Internet und dann mit Video einfach hier klicken: https://zoom.us/j/4695146224?pwd=RUFTL2hCOUJBeVhzUHFxSDM4c3haUT09

"Bitte zündet eine Kerze an und legt eine offene Bibel auf den Tisch. Da kann auch ein Kreuz stehen! Unter www.kirche-brueck.de gibt es den Gottesdienstablauf und die Liedtexte. Bitte schickt mir Bilder von eurem Hausaltar oder Hausgottesdienst! um darüber zu berichten", so der Brücker Pfarrer.