Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Die Aufforderung ist klar und unmissverständlich: zu Hause bleiben, um Infektionsketten gar nicht erst zu ermöglichen! Damit es in den eigenen vier Wänden nicht zu langweilig wird, gibt es zahlreiche Beschäftigungsmöglichkeiten. Eine davon hat die Stadt Kremmen (lange vor der Coronavirus-Pandemie angedacht) derzeit im Angebot: eine Storchenkamera, die Live-Bilder vom Horst ins heimische Wohnzimmer überträgt. Zu verdanken ist das Grundschuldirektorin Annette Borchert. Sie brachte den Vorschlag in den vorigen Bürgerhaushalt der Stadt mit ein. Mit 33 Stimmen schaffte es die Idee auf Platz drei. Seit Kurzem ist die Storchenkamera an der Straße der Einheit installiert.

Auf einem alten Schornstein der Feuerwache befindet sich das Storchennest – samt erstem Bewohner. Der zog vor wenigen Tagen ein. Noch ist er alleine, erkundet die Gegend und übt sich in der richtigen Federpflege. Die Bilder werden im Internet live übertragen, pro Sekunde ein Bild. Deshalb hat es durchaus den Anschein, als putze er sich etwas holprig, als seien seine Bewegungen etwas ungelenk. Doch nicht nur von zu Hause aus kann Adebar beobachtet werden. An der Feuerwache soll es zudem einen Schaukasten mit einem Monitor geben, der die Bilder ebenfalls überträgt. Vorbeischauen bei einem Spaziergang lohnt sich. Die Stadt – vandalismuserfahren – bittet darum, den Schaukasten nicht zu bekleben, zu beschmieren oder zu beschädigen. Und auch am Schaukasten gilt: den nötigen Abstand zu den Mitmenschen einhalten.

Der Storch auf seinem Horst kann im Internet unter der Adresse http://kijube.kremmen.de/Storchennest.htm beobachtet werden.