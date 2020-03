Manuela Bohm

Havelland (MOZ) Zur Behandlung der Erkrankung mit dem Coronavirus gibt es noch keine Arzneimittel, ebenso keine Schutzimpfungen. "Trotzdem nutzen Anbieter die aktuelle Lage und bestehende Unsicherheiten aus, um angeblich wirksame Mittel gegen Corona zu verkaufen", warnt die Verbaucherzentrale im Havelland.

Die Verbaucherzentrale erhielt Kenntnis von einem Fall, indem homöopathische Globuli zur Immunisierung gegen das Coronavirus angeboten worden sei. "In dem Werbetext heißt es, durch die Globuli werde dem Organismus die Botschaft der Corona-Erkrankung in hoch-potenzierter Form zugeführt, so dass er Antikörper gegen die Erkrankung entwickele. Komme es zum realen Kontakt mit dem Coronvirus, trage man bereits Antikörper in sich", informiert die Verbaucherzentrale über ihren aktuellsten Fall.

Auch würden Nahrungsergänzungsmittel helfen nicht. Sie seien Lebensmittel wie die Verbraucherzentrale ausdrücklich betont. Sie sind "nicht zur Prävention, Linderung oder Therapie von Erkrankungen gedacht. Es ist daher verboten, Vitaminkuren oder Pflanzenpräparaten Wirkungen oder Eigenschaften zuzuschreiben, die sie nicht besitzen."