René Wernitz

Rathenow (MOZ) Von Japan bis Chile - Corona international! Das Auswärtige Amt habe eine Reisewarnung für nicht notwendige touristische Reisen ausgesprochen, so Sabine Weiß, Beraterin in Diensten der Verbraucherzentrale Brandenburg (VZB). Was bedeutet das für den vom Platzen bedrohten Urlaubsaufenthalt? Lassen sich Reisen kostenlos stornieren?

Sabine Weiß rät davon ab, vorschnell Reisen zu stornieren. Im Moment würden die Reiseveranstalter in diesen Fällen die ganz normalen Stornogebühren berechnen, und die damit verbundenen Kosten würden anfallen. Da gegenwärtig niemand wüsste, wie lange die Reisewarnung besteht, könnten im Moment nur kurz bevorstehende Reisen kostenlos storniert werden, so die Verbraucherberaterin. Bei Reisen, die erst in einigen Wochen oder gar Monaten stattfinden, sollte man noch Ruhe bewahren und abwarten. Einige Reiseanbieter würden im Moment auch Kulanzangebote wie Gutscheine oder Reiseumbuchungen anbieten.

Sabine Weiß verweist auf der Internetseite www.verbraucherzentrale-brandenburg.de, auf der zahlreiche Informationen zum Thema zusammengetragen sind.