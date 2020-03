Stefan Zwahr

Oranienburg (MOZ) Die Vorbereitungen waren in vollem Gange: Am 8. Mai sollte eine große Feier zum 30-jährigen Gründungsjubiläum des Fitness-Studios Oranienburg steigen. "Diese wurde abgesagt", sagt Inhaber Maik Winkler. Die Einrichtung, die sich auf zwei Etagen im Louise-Henriette-Center befindet, ist aufgrund der Coronavirus-Pandemie seit einigen Tagen geschlossen.

Mitglieder zeigen Solidarität

Der Betreiber hofft, dass das Anfang Mai nicht mehr so sein wird. "Die Verordnung, auf deren Basis wir zurecht alle geschlossen haben, tritt mit Ablauf des 19. April außer Kraft. Wir sind optimistisch, dass es so sein wird. Pessimismus und negative Einstellung wären in der jetzigen Situation kontraproduktiv." Dennoch wäre es aus seiner Sicht nicht wirklich geboten, sich dann zum Feiern zu treffen. "Alle werden dann eher bemüht sein, den Betrieb wieder so herzustellen, dass die Kunden zufrieden sind und die Mitarbeiter eine vernünftige Zukunft haben." Wenn sich die Lage beruhigt habe ("Wir hoffen, dass das in sechs Wochen so ist"), könne über eine Feier im Herbst nachgedacht werden.

Die Zusammenkunft würde dann aber eher als Dankeschön für die Mitglieder dienen. Diese hätten seiner Einrichtung in den zurückliegenden Tagen enorme Solidarität bekundet – wenngleich viele schon vor der Schließung am Mittwoch nicht mehr kamen. "Wir sind eine Einrichtung, die sich ausschließlich dem Gesundheitssport und nicht dem Lifestyle verschrieben hat", betont Winkler. Daraus würde sich ergeben, dass es bei den Mitgliedern einen hohen Altersdurchschnitt gibt. Bei den Frauen liegt dieser bei 59, bei den Männern bei 56. "Somit betreuen wir viele Menschen aus der Corona-Risikogruppe. Die haben von sich aus schon Ende Februar entschieden, nicht mehr zu kommen. Und wir haben etliche unserer Leistungen zum Schutz unserer Mitglieder gestrichen, bevor die Verordnung kam." Viele Kurse fielen weg.

"Das ist eine schwere Nummer"

Die Mitglieder hätten dafür großes Verständnis gehabt – und würden nun Solidarität zeigen. Nach der behördlich angeordneten Schließung führten die Mitarbeiter knapp 300 Telefonate. "Unsere älteren Kunden haben oft keine E-Mail-Adresse", berichtet Winkler. Dass viele Mitglieder in den Gesprächen oder auf anderem Wege signalisierten, während der Schließung ihren vollen Beitrag entrichten zu wollen, "hat uns riesig gefreut und macht ein Stück weit zuversichtlich, dass wir die Krise wirtschaftlich überstehen". Winkler betont: "Wir sind seit 30 Jahren am Markt und haben viel erlebt. In dieser Zeit haben wir uns jedem fairen Wettbewerb gestellt und sind immer erhobenen Hauptes rausgegangen, weil wir eine tolle Qualität anbieten." Gegen einen Virus musste noch nie angekämpft werden. "Das ist eine schwere Nummer und stellt uns vor wirtschaftliche Herausforderungen."

Vor fünf Jahren nahm Winkler viel Geld in die Hand, um einmal mehr in die Einrichtung zu investieren. Auf 1 300 Quadratmetern bietet er seinen knapp 750 Mitgliedern einen modernen Gerätepark und ein umfangreiches Kurs­angebot. "Aufgrund des hohen Qualitätsstandards beschäftigen wir 16 Mitarbeiter, von denen fünf in Vollzeit fest angestellt sind."

Appell an die Vernunft

Daraus ergeben sich Fixkosten, die auch während der Schließung anfallen. "Wir sind eines der wenigen inhabergeführten Studios. Bei uns steht keine große Gesellschaft dahinter. Für Ketten ist es einfacher, die Liquidität aufrechtzuerhalten." Sorgen um sein Lebenswerk macht sich Maik Winkler durchaus, bleibt aber zuversichtlich. "Wenn ich nicht von Geburt an Optimist wäre, hätte ich mich nicht selbstständig gemacht. Wenn du dich als Unternehmer in Deutschland versuchst, brauchst du Optimismus, weil du weißt, dass du aus der Politik keine große Unterstützung erwarten darfst."

In Coronavirus-Zeiten sei das anders. "Ich glaube, dass die ergriffenen Maßnahmen alle richtig sind", sagt Winkler und fügt einen Appell an: "Die Menschen sollten sich an die Vorgaben halten. Dann werden die vier Wochen reichen, um den großen Anstieg zu vermeiden und das Gesundheitssystem nicht zu überlassen. Alle müssen ihren Beitrag leisten, damit wir die Krise gesund überstehen."