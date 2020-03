Mathias Hausding

Berlin / Potsdam (MOZ) Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg will im Laufe des Montags weitere Einschränkungen seines Angebots verkünden.

Damit reagiere man auf die gesunkene Auslastung der öffentlichen Verkehrsmittel und auf steigende Krankenstände in den Unternehmen, sagte eine Sprecherin am Montagvormittag. Eine Reduzierung im großen Stil werde es aber nicht geben. "Ein gutes Grundangebot wird bleiben."

Die Sprecherin erinnerte daran, dass bereits in der vergangenen Woche mit der Erarbeitung von Notfahrplänen begonnen wurde. Warum der Takt etwa auf der Linie des RE1 zwischen Potsdam und Frankfurt (Oder) trotz gesunkener Nachfrage bislang noch nicht eingeschränkt wurde, kommentierte die Sprecherin mit den Worten: "Wir sind bislang in der Lage, das Angebot so zu fahren."

Nach Informationen von MOZ.de sind Verkehrsunternehmen wie DB Regio bestrebt, das bestellte Angebot möglichst nicht von sich aus zu kürzen, weil ihnen sonst wertvolle Einnahmen verloren gehen würden.

Die VBB-Sprecherin erinnerte am Montag auf Nachfrage daran, dass nach wie vor die Fahrscheinpflicht gelte. "Fahrgäste müssen sich vorab einen Fahrschein kaufen, möglichst online. Gerade jetzt sind die Verkehrsunternehmen auf Einnahmen angewiesen."

Die Frage, inwieweit derzeit kontrolliert wird, wollte die Sprecherin nicht kommentieren.

Die Deutsche Bahn hatte bereits vor Tagen mitgeteilt, dass sie zurzeit keine Fahrscheine kontrolliere.