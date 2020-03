Manuela Bohm

Dallgow-Döberitz (MOZ) Der BürgerBus Dallgow-Döberitz transportiert keine Personen mehr von einem Ort zum anderen. Allerdings bietet der Verein Fahrdienste für ältere und hilfsbedürftige Bürger der Gemeinde an.

Die Fahrer unternehmen ab 23. März Fahrten für verschiedene Erledigungen. Sie holen bereits vorbestellte Einkäufe für Menschen ab, die dies aus gesundheitlichen oder Mobilitätsgründen nicht selbst erledigen können. Sie erledigen zudem auch sonstige Einkäufe, holen Rezepte von Ärzten ab sowie Medikamente aus der Apotheke. Auch dringende Erledigungen bei der Post übernehmen sie.

"Das Angebot richtet sich nur an die Menschen in unserer Gemeinde, die keine Angehörigen haben, die diese Dinge erledigen können", bittet der Vorstandvorsitzende Gerhard Franzen die Bürger in Dallgow-Döberitz diese Hilfestellung nur unter genannten Vorausetzungen zu nutzen.

Wer die Unterstützung in Anspruch nehmen möchte, meldet sich sonntags bis freitags von 17 bis 18.30 Uhr unter der Telefonnummer 03322 241545. Anliegen und die Umsetzung werden dann besprochen.