René Wernitz

Rathenow (MOZ) Ohne Corona wäre es bestimmt eine Topnachricht gewesen. So aber ging der Frühlingsanfang 2020 in Erwartung deutschlandweiter Ausgangssperren eher unter. Der Lenz hielt schon am Freitag Einzug.

Der Frühlingsbeginn geht alljährlich mit einem astronomischen Ereignis einher. Das ist die Tag-und-Nacht-Gleiche. Tageslicht und Dunkelheit hielten sich ziemlich genau die Waage. Die Sonne ging allerdings nicht genau im Osten auf.

Wenn man für die Nordrichtung einen Winkel von 0 Grad annimmt, ist Osten bei 90 Grad. Der Sonnenaufgang genau aus dieser Richtung erfolgte bereits am 18. und 19. März. Die Zahlen liefert das Onlineportal www.timeannddate.de. Dort kann man jede x-beliebige Stadt eingeben, um Aufgangs- und -untergangsdaten zu erhalten. Am 20. März ging von Rathenow aus gesehen die Sonne bei 89 Grad auf. Das ist in etwa die Mitte des Pendelbogens, den die Sonnenaufgänge zwischen den Wendemarken im Sommer (48 Grad) und Winter (129 Grad) beschreiben.

Die Tag- und Nachtgleiche scheint spirituell aufgeladen zu sein. Dass unsere Vorfahren vor 2.000 Jahren und mehr den Osten mit einer Frühlingsgottheit in Verbindung gesetzt haben sollen und daraus das Osterfest entwickelten, ist eine sehr populäre Annahme. Ostara, so der Name der mutmaßlichen Göttin, hat kein geringerer als der bekannte Sprach- und Literaturwissenschaftler Jacob Grimm (1785-1863) in die Köpfe der Deutschen gebracht.

Seine Inspirationsquelle war ein angelsächsischer Chronist namens Beda Venerabilis, der im achten Jahrhundert darüber sinnierte, wie bei den Angelsachsen die Monate zu ihren Namen kamen. Laut Beda leitet sich der "Eosturmonath", zu seinen Lebzeiten als "Passahmonat" bezeichnet, von einer Göttin namens Eostrae her, "zu deren Ehren Feste in dem Monat gefeiert wurden". Bekanntlich war in Jerusalem einst Passahfest, als Jesus in der Stadt erschien, später gekreuzigt und letztlich von den Toten auferstand. Noch heute fällt die christliche Osterzeit ins jüdische Passahfest.

Eine heidnische Göttin Ostara ist so umstritten wie die Existenz eines dreifaltigen Gottes. Wer mag, darf daran glauben. Indes pustete der Frühling 2020 eine Kaltfront aus östlichen Richtungen heran. Durch den teils lebhaften Ostwind fühlten sich die gemessenen Temperaturen deutlich kälter an. Vermutlich hat die kalte Luft mit dazu geführt, dass auch die Brandenburger zu ihrem eigenen Wohl ihre Aufenthalte im Freien auf das Wesentliche reduzierten.