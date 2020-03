Hilfe in der Corona-Krise

OGA

Zehlendorf Engagement in schweren Zeiten bietet Zehlendorfs Ortsvorsteherin Heike Bartel an. "Wir alle sind weitestgehend isoliert." Die Älteren trauten sich oft nicht mehr vor die Tür – aus Angst, sich anzustecken. "Das alles sind große Herausforderungen für uns, die unser bisheriges Leben sehr beeinträchtigen, und für den einen oder anderen bedeutet das eine Vielzahl von neuen Sorgen und Ängsten", schreibt Bartel. "Daher möchte ich Sie bitten, wenn Sie Hilfe benötigen, ob die Fahrt zum Arzt oder zur Apotheke, die Besorgung von Lebensmitteln oder wenn Sie nur mal mit jemandem reden wollen, rufen Sie mich an: 033053 70238. Es ist ein Anrufbeantworter geschaltet. Wenn Sie mir eine Nachricht hinterlassen, rufe ich gerne zurück."

Dorffest abgesagt

Eine schwere Entscheidung habe der Ortsbeirat inzwischen treffen müssen, teilt Heike Bartel weiter mit. In der ersten Juniwoche findet nach alter Tradition das Dorffest im Zehlendorf statt. "Leider muss aufgrund der aktuellen Lage zum Coronavirus mit dieser Tradition gebrochen werden." Das für den 6. Juni geplante Fest ist vom Ortsbeirat abgesagt worden. Das Votum fiel laut Bartel einstimmig aus. Als Ausweichtermin wurde der 3. Oktober, also das 30-jährige Jubiläum zum Tag der Deutschen Einheit, benannt.