Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Der Freiwilligen Feuerwehr Zehdenick gehen Atemschutzmasken und Einmalhandschuhe aus.

Stadtbrandmeister Gerd Leege hat deshalb am Montag einen öffentlichen Aufruf insbesondere an die seit Montag geschlossenen Tattoo-Studios und Friseursalons in der Region gerichtet, der Feuerwehr zu ihrem Eigenschutz bei Einsätzen entsprechendes Material zur Verfügung zu stellen. Bei jedem Einsatz müssten sich die Kameraden selbst vor Ansteckung mit dem Coronavirus schützen. Um die Einsatzbereitschaft weiterhin gewährleisten zu können, brauche die Feuerwehr dringend die Schutzausrüstung.

Neues Material sei zwar schon vor langer Zeit bestellt worden. "Wir wissen aber nicht, wann wir beliefern werden und wie viel wir bekommen werden. Vorrangig werden zurzeit Krankenhäuser und Arztpraxen beliefert", weist Leege auf eine für die Feuerwehr schwierige Situation hin.

Im Aufruf des Stadtbrandmeisters heißt es: "Die Kameradinnen und Kameraden der Freiwillige Feuerwehr der Stadt Zehdenick stehen, auch in der derzeitigen besonderen Situation, all denen, die Hilfe benötigen, weiterhin uneingeschränkt zu jeder Tages- und Nachtzeit zur Verfügung. Um diese Einsatzbereitschaft auch weiterhin gewährleisten zu können, brauchen wir als Helfer jetzt auch Eure Hilfe. Derzeit wird nicht nur bei den medizinischen, sondern auch bei den nichtmedizinischen Einsatzkräften die notwendige Schutzausrüstung knapp.

Aus diesem Grund rufen wir alle betroffenen Unternehmen, die derzeit nicht öffnen dürfen, dazu auf zu prüfen, ob nicht genutzte Schutzmasken (unabhängig von der Ausführung) und Einmalhandschuhe abgegeben werden können. Eventuell vorhandene Materialien holen wir bei ihnen ab. Die Kosten für die Materialien werden ihnen selbstverständlich erstattet. Eine Rechnung wird benötigt.

Alle Einzelheiten zur Abwicklung können wir gerne auch direkt besprechen unter Telefon 0160 5633933."