Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Mehr als 1 700 Schülerinnen und Schüler tummeln sich sonst an den beiden Bildungsstandorten des Georg-Mendheim-Oberstufenzentrums (OSZ) in Zehdenick und Oranienburg. Doch in den langen Fluren der Schulen herrscht Ruhe, auch die 109 Lehrkräfte haben längst keine Präsenzpflicht mehr in ihren Schulen. Die hat das Brandenburger Bildungsministerium vergangene Woche aufgelöst. "Unsere Lehrer können bestens von zuhause aus arbeiten", sagt OSZ-Schulleiter Dieter Starke.

Auch die Schüler sind dazu aufgerufen, nicht herumzugammeln, sondern die Zeit zu nutzen. Über ein gesichertes Internetportal stehen Lehrer und Jugendliche in Verbindung. "Wir können Aufgaben stellen, Texte schreiben und versenden, umgekehrt genauso", beschreibt Starke. So können Lehrer auch die Aufgaben korrigieren und zurückschicken. "Die Schüler können das, sie gehen täglich damit um."

Apriltermin nicht zu halten

Doch das Abitur steht an. Stress pur bei Schülern und Lehrern. Mittlerweile ist aber klar, dass der "normale" Prüftermin am 20. April, dem bislang ersten offiziellen Schultag nach Corona, nicht mehr zu halten ist. "Wie soll das gehen?", fragt Dieter Starke rhetorisch. Das Coronavirus sorgt hier für einen Aufschub. Wie lang der sein wird, ist unklar.

Schulleiter Starke setzt fürs Abi im Moment auf den ersten Nachschreibetermin in der zweiten Maiwoche. "Den nehmen wir", sagt er, "wir sind da optimistisch". Das könnte aber auch Zweckoptimismus sein, denn der nächste Nachschreibetermin ist erst am 2. Juni. "Sollte es erst im Juni klappen, wird es sehr eng, dann kommen ja auch noch die mündlichen Prüfungen." Aber am OSZ lernen auch Betriebswirte, Erzieherinnen und Fachoberschüler. "Wann die ihre Prüfungen haben, ist bis jetzt noch nicht geklärt", sagt Dieter Starke.

Der Schulleiter gibt sich abgeklärt. "Wir müssen ruhig bleiben, nützt ja nichts." Die Stimmung zu Coronazeiten unter der Lehrerschaft beschreibt er "von gelassen bis ein bisschen Panik" ­- wie überall.