Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) Wenn die Sonne scheint, wird auch an kühlen Frühlingstagen die Lust auf ein Eis geweckt – ein kaltes Vergnügen, das in Corona-Zeiten eingeschränkt, aber möglich ist. Erst am 1. März haben Carmela Caci und ihr Sohn Domenico (kleines Bild) die Eisdiele an der Berliner Straße in Hohen Neuendorf vom Vorgänger Carlo Marchese übernommen, der das Geschäft aus familiären Gründen aufgab. Nun hoffen sie, dass ihnen das Virus das Geschäft nicht gleich wieder kaputt macht.

"Wir tun, was wir können", sagt Domenico Caci. Jetzt reicht es nicht mehr, die Tische weiter voneinander abzurücken und die etwa 70 Plätze drinnen und draußen zu reduzieren. Sie müssen unbesetzt bleiben. Raffiniert angerichtete Eisbecher zum Kaffee fallen weg. Es darf nur noch als Außer-Haus-Verkauf über die Theke bedient werden, Eis "to go" darf immerhin verkauft werden. "Wir tun, was erlaubt wird und kein Risiko für die Gesundheit darstellt", sagt Caci.

Die aus Sizilien stammende Familie wohnt in Berlin-Tegel und betrieb bisher eine kleine Eisdiele an der Bernauer Straße in Oranienburg, das nun ein Verwandter führt. Der 24-jährige Domenico Caci ist seit acht Jahren in Deutschland, sein Vater schon länger.

"Alles muss mit Liebe gemacht werden", nennt Caci das Motto. Das Konzept der Eisdiele sei gleich geblieben. Vage Zukunftspläne für das "Il Pistacchio" habe die Familie aber schon besprochen, um auch die Wintermonate zu überstehen, in denen die Kunden weniger Appetit auf Nutella- und Schokoladeneis auf Milch- und Sahnebasis oder Sorbet und Früchtebecher haben. Früher als 11 Uhr könnte geöffnet werden, um Frühstück anzubieten. Jetzt gilt es aber erst einmal, die Eisdiele über die nächsten Monate zu bringen.