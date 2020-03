MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Noch Unbekannte haben am Sonntag an die Fassade eines Mehrfamilienhauses in der Juri-Gagarin-Straße in Fürstenwalde insgesamt sieben Schriftzüge angebracht.

In dem Haus befindet sich ein Parteibüro der AfD. Die Inschriften lassen auf eine politische Motivation der Täter schließen.

Kriminalisten der Direktion Ost ermitteln in dem Fall.