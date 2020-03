MOZ

Woltersdorf (MOZ) In die Straße Am Springeberg in Woltersdorf ist am frühen Donnerstagmorgen ein seit längerer Zeit unbenutzter Bungalow in Flammen aufgegangen.

Personen seien dabei nicht zu Schaden gekommen, wie die Polizei mitteilt.

Jetzt ermitteln Kriminalisten der Inspektion Oder-Spree/Frankfurt (Oder), was das Geschehen ausgelöst hatte. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.