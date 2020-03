René Wernitz

Rathenow/Falkensee (MOZ) Im Westen ist Bauland erheblich günstiger als im Osten des Landkreises Havelland. Die aktuellen Bodenrichtwerte in gefragten Einfamilienhauslagen der Kreisstadt Rathenow betragen bis zu 80 Euro pro Quadratmeter. Zum Vergleich: In den urbanen und Kerngebietslagen im Zentrum der osthavelländischen Stadt Falkensee liegen die Richtwerte bei 700 bis 1.000 Euro pro Quadratmeter. Nirgends sonst im Landkreis muss man für Bauland tiefer in die Taschen greifen.

Die aktuellen Bodenrichtwerte für Bauland, land- und forstwirtschaftlichen Flächen hat der hiesige Gutachterausschuss für Grundstückswerte festgelegt. Sie sind zur auf www.boris-brandenburg.de zu finden.

Der havelländische Ausschuss unter Vorsitz von Axel Grzesik hat aus seiner Kaufpreissammlung 1.080 Kauffälle aus dem Jahr 2019 und weitere aus den Jahren davor statistisch analysiert. Ergänzt wurde diese Analyse durch die Marktkenntnisse von 21 ehrenamtlichen Gutachtern, als Sachverständige für Grundstückswertermittlungen, als Immobilienmakler oder als Wertermittler bei Banken und Sparkassen, dem Finanzamt und anderen Stellen. Im Ergebnis seiner Beratung hat der Gutachterausschuss etwa die Bodenrichtwerte für baureifes Land in Rathenow und Umgebung teils um bis zu 20 Prozent angehoben.