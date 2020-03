MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Bewohner der Friedrich-Engels-Straße in Eisenhüttenstadt haben am Donnerstagnachmittag die Polizei gerufen, nachdem sie bemerkt hatten, wie zwei Männer offensichtlich gewaltsam in einen Hauseingang gelangen wollten.

Tatsächlich entdeckten die Polizisten zwei Männer, die einen Beutel bei sich hatten, in dem sich Werkzeuge befanden. Anzeichen für Einbrüche fanden sich jedoch nicht. Die 21 und 29 Jahre alten Männer konnten ihre Anwesenheit aber auch nicht glaubhaft erklären.

Der Jüngere musste eine Plastikdose mit betäubungsmittelähnlicher Substanz herausgeben. Kriminalisten der Inspektion Oder-Spree/Frankfurt (Oder) schauen sich das Ganze nun noch einmal genau an.