Werneuchen Am späten Samstagabend wurden Polizisten von Zeugen auf einenMini hingewiesen, dessen Fahrer am Flugplatz seine Kreise zog und offensichtlich den Platz mit einer Rennstrecke verwechselte.

Als der Mann den Streifenwagen bemerkte, versuchte er in Richtung einer Schranke zu entkommen. Diese war aber geschlossen, was wiederum den Beifahrer des Minis auf den Plan rief. Doch schaffte er es nicht, die Schranke vor Eintreffen der Polizisten zu öffnen. Der Fluchtimpuls des Fahrers erwies sich als weiterhin ausgeprägt. Durch schnelles Vor- und Zurückfahren wollte er sich den Griffen der Uniformierten entziehen, so das nur reflexartiges Zurückspringen eine Polizistin vor Verletzungen bewahrte. Anschließend raste der Wagen einem anderen Ausgang entgegen. Hier hatte sich in der Zwischenzeit jedoch ein zweiter Funkstreifenwagen postiert, so dass jetzt nur noch der Weg über ein angrenzendes Feld blieb. Da endete die Flucht letztlich an einem Stein und mit einem Schaden von rund 8.000 Euro. Der Fahrer erwies sich als 18-jähriger Berliner und der Mini als Mietfahrzeug. Eine gültige Fahrerlaubnis hatte der junge Mann im Übrigen nicht. Er wird sich nun verantworten müssen