Frankfurt (Oder) (MOZ) Eine Frau hat am Sonntagabend in der Fürstenberger Straße in Frankfurt (Oder) ein abgestelltes Auto demoliert und dadurch einen Schaden von rund 1000 Euro verursacht. Die Besitzerin des Autos rief die Polizei.

Wie sich herausstellte, war die 32-jährige Tatverdächtige keine Unbekannte. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) zeigte auch schon lebhaftes Interesse an ihr und hatte sie zur Festnahme ausgeschrieben. Der damit einhergehende Freiheitsentzug hätte unter Zahlung einer festgelegten Summe jedoch abgewendet werden können, wie die Polizei mitteilt.

Da die Frau diesen Betrag aber nicht aufbringen konnte, wurde sie festgenommen. Außerdem wird sie sich wegen Sachbeschädigung verantworten müssen.