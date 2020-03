René Wernitz

Rathenow (MOZ) Mit Stand Montag, 8.00 Uhr, gibt es 18 laborbestätigte Coronafälle im Landkreis Havelland. Das sind 14 mehr als vor einer Woche.

Seit Mittwoch galt bereits brandenburgweit eine Rechtsverordnung, die den Alltag einschränkt, Montag früh kamen weitere Einschränkungen hinzu. Havelländer, die in Anbetracht der zahlreichen neuen Paragrafen verunsichert sind, was denn überhaupt noch erlaubt ist, können sich an den Landkreis wenden. Der hat zu diesem Zweck unter 03385/5511906 eine Hotline eingerichtet, wo Antworten gegeben werden. Darüber hinaus gibt es unter 03385/5514662 und 03385/5514664 Informationen in Gewerbeangelegenheiten. Medizinische Fragen rund um das Coronavirus beantwortet weiter das Gesundheitsamt unter 03385/5517119.

"Wir wollen den Havelländerinnen und Havelländern in dieser schwierigen Zeit unterstützend zur Seite stehen und ihnen die Möglichkeit geben, sich über die aktuelle Lage zu informieren", so Landrat Roger Lewandowski (CDU). Er verweist ferner auf die Internetseite www.havelland.de/coronavirus, wo es zum Beispiel allgemeine Informationen zum Virus in verschiedenen Sprachen, aktuelle Meldungen, Handlungsempfehlungen, kurze Erklärvideos sowie bereits getroffene Regelungen für das öffentliche Leben gibt.