Bärbel Kraemer

Bad Belzig Die Neuberufung der Mitglieder des Seniorenbeirats gehörte zu den Tagesordnungspunkten, die von der Bad Belziger Stadtverordnetenversammlung infolge der Coronakrise verschoben wurde.

Mit Ingrid Wilhelm, Gisela Lehmann, Marie-Luise Jeschke, Sylvia Lehmann, Marlis Blume, Dr. Rüdiger Hartung, Dr. Jürgen Zabke, Günter Windrich, Jürgen Gottschalk und Ingo Röttger stehen zehn Bad Belziger in den Startlöchern. Sie hatten sich im Vorfeld bereit erklärt, im Seniorenbeirat mitzuarbeiten. Überwiegend bekannte Gesichter werden damit im Gremium tätig sein.

Die Berufung erfolgt jeweils für die Dauer einer Wahlperiode. Nach der Kommunalwahl im vergangenen Jahrhatte auch die Besetzung des Seniorenbeirates neu zu erfolgen. Mit Marie-Luise Jeschke, Sylvia Lehmann, Marlis Blume und Ingo Röttger werden nach der nun zu einem späteren Zeitpunkt erfolgenden Berufung vier Neulinge den Beirat stärken und sich für die Belange der älteren Generation einsetzen. Ziel der Arbeit ist es, sich aktiv am politischen Leben zu beteiligen und die Entwicklung der Stadt mitzugestalten. So gehört der Beirat als beratendes Gremium dem städtischen Sozialausschuss an.

Aus den 14 Ortsteilen war indes niemand bereit, im Gremium mitzuarbeiten. Jürgen Gottschalk, der an der Spitze des Seniorenbeirats steht, sagt, dass sich auf den im Bad Belzig Journal im Dezember vergangenen Jahres gestarteten Aufruf zur Mitarbeit nur Einwohner aus der Kernstadt meldeten. "In den Dörfern aber auch in der Stadt gibt es weitere kleinere Gruppen, die eigenständig Seniorenarbeit betreiben", erläutert. Bei denen sei der Seniorenbeirat wiederum als Ansprechpartner für alle Sorgen und Probleme bekannt.

Insgesamt schätzt Gottschalk die Stadt Bad Belzig als seniorenfreundlich ein. Dennoch gibt es Themen, die die ältere Generation in besonderem Maße berühren. Ein Dauerthema ist der Verkehr in der Innenstadt. Insbesondere an Markttagen bringt die aktuelle Verkehrssituation vielerlei Unsicherheiten für Senioren mit sich.

Positiv wertet der 73-Jährige die Zusammenarbeit mit der Stadt. So ist im Haushalt beispielsweise erneut ein kleines Budget für die Seniorenarbeit eingeplant. Aus diesem Topf ist es unter anderem möglich, ehrenamtlich tätigen Ruheständlern für ihren Einsatz mit einem Blütengruß zu danken. "Das machen wir seit drei Jahren", berichtet Gottschalk und erzählt vom vielfältigen Engagement älterer Einwohner.

Um diese Altersgruppe aktuell zu schützen und bei Bedarf zu unterstützen, ist der Seniorenbeirat um den Aufbau eines Netzwerkes bemüht. Dabei können Jürgen Gottschalk und Mitstreiter der Hilfe junger Leute sicher sein, die bereits signalisiert haben, im Bedarfsfall helfend einzuspringen. Er sagt: "Die Bereitschaft zur Nachbarschaftshilfe ist gerade enorm". In Kooperation soll unter anderem Hilfe beim Einkauf von Lebensmitteln gegeben und Apothekengänge erledigt werden. Weitere Informationen unter Telefon 033841/ 32691.