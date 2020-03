Manuela Bohm

Brieselang (MOZ) Entscheidungen bezüglich der Gesamtschule Brieselang stehen noch aus. Am Mittwoch, 25. März, sollten die Vertreter der Gemeinde zusammenkommen und sich u.a. dazu verständigen. Allerdings ist die Sitzung in der Aula der Robinson-Grundschule in Brieselang nun abgesagt.

Der Absage voran ist eine Telefonkonferenz der Fraktionsvorsitzenden der Gemeindevertreter gegangen. Das Ergebnis teilte der Vorsitzende des Gremiums, Thomas Vogel am Sonntag dem Bürgermeister Ralf Heimann mit. Zudem verständigte man sich, die Sitzung auf den 8. April zu verschieben. Dabei sollen allerdings lediglich der Haushalt der Gemeinde und zwingend notwendige Beschlussanträge behandelt werden. Das Thema Gesamtschule wird dann nicht besprochen. Um Kontakte zu minimieren, haben sich zudem die Fraktionen darauf geeinigt, nur mit 50 Prozent der gewählten Kommunalpolitiker an der Sitzung teilzunehmen.