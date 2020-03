Tatjana Littig

Basdorf (MOZ) Im Fall des Getöteten aus Basdorf (Barnim) gibt es eine neue Spur. "In der vergangenen Woche hat sich ein Mann auf einem Polizeirevier in Prag gemeldet", informiert Stefan Möhwald, Pressesprecher der Polizeidirektion Ost.

Er habe angegeben, einen Mann im Umland von Berlin getötet zu haben. Seine Aussagen zu dem Tötungsdelikt stimmten mit dem Erkenntnisstand der Polizei überein, auch wurden seine Spuren am Tatort gefunden. Nun müsse geklärt werden, ob er es tatsächlich gewesen ist – und ob weitere Personen in die Tat verwickelt seien, so Möhwald.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 26-jährigen Vietnamesen. Auch der Tote soll aus dem asiatischen Raum stammen. Seine Identität sei noch nicht abschließend geklärt, teilt der Pressesprecher auf Nachfrage hin.

Am 9. März war die Leiche eines Mannes in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Straße Am Markt entdeckt worden. Die Obduktion bestätigte einen Tötungsdelikt. "Bei der Tötung ist ein Stichwerkzeug zum Einsatz gekommen", so Möhwald.

Der jetzt Beschuldigte befindet sich im Gewahrsam der tschechischen Polizei. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) wurde vom Amtsgericht Frankfurt (Oder) ein europäischer Haftbefehl erlassen. Die justizielle Auslieferung wird gegenwärtig vorbereitet.