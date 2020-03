René Wernitz

Rathenow (MOZ) Den Einbruch in ein Geschäft am Schwedendamm in Rathenow meldete ein Mitarbeiter eines angrenzenden Einkaufsmarktes am frühen Montagmorgen der Polizei. Unbekannte hatten in der Nacht die Glastür des Ladens eingeschlagen und waren so in das Innere gelangt. Nach erstem Überblick fehlt vor allem Bargeld.