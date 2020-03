Matthias Henke

Gransee Die beste Schülerzeitung einer Oberschule im Land Brandenburg kommt dieses Jahr aus Gransee. Das Team von "Werners beste Seiten" der Werner-von-Siemens-Oberschule Gransee sicherte sich den ersten Platz.

In dem Anschreiben der Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke (SPD) heißt es dazu: "Ihr könnt wirklich stolz auf eure Leistung sein. Die Jury hat Euch zudem für die nächste Stufe des Wettbewerbs auf Bundesebene nominiert."

Eigentlich war die Preisverleihung für den 16. März im Landtag in Potsdam vorgesehen, wegen der Corona-Krise wurde sie jedoch abgesagt. "Dass wir etwas gewonnen haben, wussten wir. Wir hatten ja schon die Einladung erhalten. Nur welcher Platz es wird, das war eine Überraschung. Mit der Absage ist uns mitgeteilt worden, dass wir das später schriftlich erfahren. Am Freitag war es dann soweit", sagte Schulleiter Dr. Reinhard Witzlau. Abgesehen von der Qualifikation für den Bundeswettbewerb sei der Sieg mit einer Geldprämie über 500 Euro verbunden. Damit die Schüler auch während der Schulschließung die gute Nachricht umgehend erfahren, sei sie auch umgehend auf der Schul-Homepage veröffentlicht worden.

Die Schülerzeitung wird seit Jahren sehr engagiert von Lehrerin Manuela Winter geleitet. Zum Team von "Werners beste Seiten" gehören Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Jahrgangsstufen. Auch Winter freute sich sehr über den Preis, zeigte sich aber gleichwohl überrascht. "Vergangenes Jahr waren wir überhaupt nicht eingeladen", so Winter. Ein kleiner Wermutstropfen sei, dass durch die knappe Siegesmitteilung nicht abschätzbar sei, welche Punkte für die Jury den Ausschlag gaben, ihren Schülern den ersten Platz zuzuerkennen.

"Werners beste Seiten" werden innerhalb einer Arbeitsgemeinschaft erstellt. Informationen über das Schulleben, Berichte über Veranstaltungen und Exkursionen, Erfolge der Schüler, Meinungen der Schüler zu bewegenden Fragen und vieles mehr findet sich darin. "In der für den Wettbewerb eingereichten Ausgabe wurden zum Beispiel Themen behandelt, die vergangenes Jahr sehr aktuell waren: Fridays for Future, das Fontane- und das Leonardo da Vinci-Jahr – Themen, die sich auch im Unterricht wiedergefunden haben", so Winter weiter. Ferner sei ein großes Thema die Freizeit gewesen. Berichtet wurde von verschiedenen Aktivitäten, sei es Zeichnen, Reisen oder die Mitarbeit beim Technischen Hilfswerk oder der Feuerwehr. Zum Vergleich befragten die Schüler ihre Eltern und Großeltern, wie sie ihre Freizeit früher verbrachten. Und wenn man, wie die Siemensschule, die Bibliothek mit ihm Haus hat, darf auch die eine oder andere Buchempfehlung natürlich nicht fehlen.

Als Landessieger der Oberschulen vertrat die Siemensschule Winter zufolge Brandenburg bereits drei Mal beim Bundeswettbewerb der Schülerzeitungen. Vordere Plätze sprangen aber nicht dabei heraus. Und so ist die Lehrerin auch diesmal eher zurückhaltend, was eine mögliche Platzierung angeht.

Für Schüler der siebten und achten Klasse sei die Wahl einer Arbeitsgemeinschaft obligatorisch, erläutert Winter. Und so finden sich auch immer welche, die sich daran machen, ihren Klassenkameraden mit der Schülerzeitung von den neuesten Entwicklungen zu berichten, auch wenn es im Zeitalter von Online-Medien nicht immer leicht falle, Interessierte dafür zu finden.