Markus Kluge

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Die Sparkasse Ostprignitz-Ruppin fordert die Unternehmer in der Region auf, ihre Hausaufgaben zu machen und Hilfen während der Coronakrise zu beantragen. Dazu zählen das Beantragen von Steuerstundungen und das Aussetzen der Steuervorauszahlung beim Finanzamt und wenn nötig das Umstellen auf Kurzarbeit. Zudem sollten Betriebe einen groben Plan für 2020 erstellen, der verdeutlicht, inwiefern sich die Krise auf ihren Betrieb auswirkt. Diese Zuarbeit ist an vielen Stellen nötig, um Hilfen zu bekommen.

Der Ausbruch der Pandemie hat gravierende Folgen für die Wirtschaft. "Corona hat alles verändert", sagte Sparkassen-Vorstand Ralf Osterberg am Montag in der ersten von drei Online-Konferenzen mit knapp 80 Teilnehmern aus der Region. Das Land Brandenburg hat ein Soforthilfeprogramm für kleine und mittlere Unternehmern aufgelegt, das direkt über die Bank abgerufen werden kann. Gestaffelt von zwei bis hundert Mitarbeitern können Betriebe Zuschüsse von bis zu 5 000 bis 60 000 Euro beantragen, die nicht zurück gezahlt werden müssen. Wer mehr als 100 Mitarbeiter zählt wird sich laut Sparkassen-Vorstandsvorsitzendem Markus Rück direkt ans Land wenden müssen.

Das Geldinstitut selbst bietet Betrieben unter anderem an, Kreditraten bis zum Jahresende auszusetzen, Kreditlaufzeiten zu verlängern und für drei Monate zinslose Darlehen zu gewähren. Letztere können dann in einen der Programmkredite überführt werden, die von der Kreditanstalt für Wiederaufbau angeboten werden werden. "Für das alles gilt: Das Unternehmen muss vor Ausbruch der Krise wirtschaftlich tragfähig gewesen sein", so Osterberg. Für sein Haus hätten jetzt die Hausbankkunden Priorität. Die Sparkasse wolle in der Krise aber auch die Gesamtwirtschaft im Kreis unterstützen. "Wir werden zusammenrücken", versprach Rück. Er hält die bis jetzt verabschiedeten Soforthilfen für "sehr kraftvoll". "Es geht jetzt darum, die nächsten sechs bis acht Wochen gut zu überbrücken", so Rück.