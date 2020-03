OGA

Schmachtenhagen (MOZ) Noch immer sucht die Polizei nach einem Unbekannten, der bereits 8. Juli 2019 den Backshop am Netto-Markt in Schmachtenhagen überfallen haben soll. Nun wurde ein Phantombild zur Unterstützung der Fahndung veröffentlicht.

Der Mann hatte an jenem Morgen kurz vor 4 Uhr einen Mitarbeiter des Backshops überfallen und die Herausgabe von Bargeld erpresst. Danach war er geflüchtet. Der Mitarbeiter wurde bei dem Überfall verletzt.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, ist der gesuchte Mann etwa 30 Jahre alt, rund 1,90 Meter groß und von sportlicher Statur. Er trug am Tag der Tat einen braunen, mittellangen Vollbart und hatte einen hellen Teint. Der Mann sprach deutsch ohne auffälligen Akzent oder Dialekt. Am Tattag war er mit einer dunklen Softshell-Jacke mit Kapuze (weiße Kordeln) bekleidet. Auf dem Kopf trug er ein dunkles Basecap mit einem bislang unbekannten Logo.

Die Polizei fragt nun: Wer erkennt den Mann auf dem Bild oder kann Angaben zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort machen? Wer hat am 8. Juli in den frühen Morgenstunden eine verdächtige Person im Umfeld des Netto-Marktes, in dem sich der Backshop befindet, gesehen?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Oberhavel unter 03301 8510 oder im Internet https://polizei.brandenburg.de/onlineservice/hinweis-geben an.