Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Am vergangenen Sonnabend trafen sich die Mitglieder der Wählergemeinschaft "Gemeinsam für Zehdenick", um bei der Umsetzung eines Klimaprojektes am Prerauer Stich zu helfen. Auf einem rund eintausend Quadratmeter großen Gelände sollten ursprünglich mit den Schülern der sechsten Klassen aller Zehdenicker Grundschulen Bäume für den Klimaschutz gepflanzt werden.

Initiiert hatte dieses Vorhaben Norbert Gerth vom gleichnamigen Gartenbau-Unternehmen aus Zehdenick. Aufgrund der gegenwärtigen Coronakrise musste die Pflanzung mit den Schülern abgesagt werden, jedoch waren die Setzlinge bereits für die Pflanzung vorbereitet.

Kurzerhand entschlossen sich die Mitglieder der Stadtverordnetenfraktion, die zirka 750 Setzlinge selbst in die Erde zu bringen. Auf die sonst eher herzliche Begrüßung verzichtend und im empfohlen Sicherheitsabstand arbeitend, brachten die Mitglieder die Setzlinge im exakten Abstand in den märkischen Boden, so Fraktionschef André Witzlau.

"Eine tolle Idee, die wir gerne unterstützt haben." ergänzte Witzlau. Als Überraschung übergab er auch noch einen Scheck in Höhe von 305 Euro. Das Geld war in der Fraktion Gemeinsam für Zehdenick/ FDP für das Klimaprojekt eingesammelt worden. Des Weiteren unterstützten die Stadtwerke Zehdenick gemeinsam mit der Gartenbau Gerth GmbH das Projekt mit der Errichtung einea 150 Meter langen Wildzaunes, der von der Firma Gerth auch gesponsert wurde. Weiterhin haben die Firmen A & D GmbH aus Zehdenick und das Forstunternehmen Schönberg aus Gransee geholfen,die Pflanzfläche vorzubereiten. Der Grund und Boden wurde durch die Stadt Zehdenick bereitgestellt.