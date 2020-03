Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Ein 36-Jähriger verletzte am Samstagvormittag in einer Wohnung an der Neuruppiner Heinrich-von-Kleist-Straße seine 57-jährige Mutter sowie die 82 Jahre alte Großmutter ganz erheblich. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Anschließend flüchtete der Mann. In der Alt Ruppiner Allee wurde der Mann durch Polizeibeamte angetroffen und im weiteren Verlauf vorläufig festgenommen.

Die beiden schwer verletzten Frauen wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. AmSonntag wurde der Mann einer Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Neuruppin vorgeführt.

Diese ordnete die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik an. Die Mordkommission der Polizeidirektion Nord hat die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes übernommen.